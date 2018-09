Los puntanos de fiesta: Los Playeros y Los Borelli juntos

Son parte de la historia musical puntana y en una etapa que los encuentra plenos, Los Playeros y Los Borelli estarán por primera vez juntos en el mismo escenario.

En un ambiente distendido, poblado de risas y anécdotas, del lado de Los Playeros estuvieron los mellizos Alejandro y Gustavo, hijos del recordado Víctor Berardo, fundador junto a Alcides del grupo emblema de la música tropical sanluiseña, mientras que la dinastía Borelli estuvo representada por Roberto y su hijo Mario.

La buena onda se mantuvo durante toda la entrevista, entre chicanas graciosas, pases de factura, reconocimientos artísticos y personales, siempre con el respeto que se tuvieron y que no perderán. “Es que si existe una pelea entre Los Playeros y Los Borelli, no la empezamos nosotros, fue la gente” aclaró Roberto, a quien todavía le disgusta que al público no le puedan gustar dos bandas distintas. “Acá todo es River-Boca, y a mí me gustan los dos equipos ¿entonces qué hago?” dio como ejemplo el más longevo de los presentes, mientras alrededor lo escuchaban atentos, como si fuera una especie de brujo sabio de la tribu.

Coincidieron en que fue “una guerra comercial eterna”, en la que nunca hubo peleas deshonestas. “Al contrario, si nos veíamos en la calle, charlábamos” sostuvo Gustavo.“Nunca se dio el tema de tocar juntos... hasta hoy” y lo miró a Mario, quien tuvo la iniciativa y los hermanos se sumaron.

Aunque la última generación de Los Borelli sigue vigente hace 25 años, el grupo tiene más de 40 en escena, incluso antes que Alcides y Los Playeros, como “Siglo XXI” (que antes era “La Cumbian Jazz”).

“En San Luis hace 60 años comenzó la historia, yo entré colgado del apellido”, dijo el patriarca de la generación que hizo bailar a los puntanos, herencia del abuelo Mario Borelli, quien se radicó en la provincia llegado de Nápoles y armó una orquesta típica con 14 músicos.

En “la tipical jazz” las orquestas hacían la parte típica con tangos, vals y milongas, y la jazz con cha cha cha, foxtrot y rumbas merengues. A Roberto su padre le enseñó a tocar el acordeón a piano, y a los 10 años tuvo su primer grupo. Fue una sensación porque las orquestas "era de tipos grandes y en esa época armar un grupo con pibes de 10 a 14 años era innovador” dijo Roberto.

“Era otra la historia, hasta que llegaron ellos no existía el cuarteto y nosotros nos reíamos, es la verdad, pero Berardo como empresario fue adelantado siempre”, elogió el acordeonista que integró siete años el grupo de los hermanos Berardo. Después formó su icónica banda y comenzaron a ganar sus propios espacios. Incluso Mario, músico desde los 18, tocó en Los Playeros antes que los mellizos ocuparan la sección rítmica.

Pero hubo un antecedente hace 30 años cuando Alcides le propuso a Borelli hacer un show juntos. “Duramos un baile, fue mucho” dijo Roberto al recordar que “cada uno ‘picó’ sus mañas y chau, hasta luego, nunca más, vuelta a la guerra” agregó, rodeado de las risas de los presentes.

“Este es el momento, para qué vamos a dejar las cosas para mañana si las podemos hacer hoy”, sintetizó Mario.

Hoy, juntos pero no mezclados, cada banda irá al frente con su oferta musical. “La gente nos conoce y sabe lo que hacemos, no salimos con una lista, los bailarines deciden qué tocamos", dijo Gustavo, quien planea revivir los viejos tiempos, en los que apenas era un muchacho en esa época de oro cuando Los Playeros tenían en sus filas a Alcides en voz, Borelli al acordeón y la presencia de Víctor al timón de semejante embarcación.

Esta noche, pasadas las doce Los Borelli harán la apertura y Los Playeros cerrarán una velada memorable que los bailarines sanluiseños no olvidarán.



Los Playeros y Los Borelli

Día: hoy

Hora: 23:50

Lugar: Avenida España y Justo Daract