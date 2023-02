Para la Fiscalía no hay dudas que el atacante de Salinas fue Moreno

Un dilema reciente, mensajes de amenaza por una red social y "alevosía al momento del golpe, ya que la víctima se encontraba en estado de indefensión". Esos fueron los argumentos centrales de la fiscalía que complican a Maximiliano Moreno (29), uno de los vocalistas de Los Playeros, detenido por el ataque a Daniel Salinas (47), el excantante de Kabala, quien continúa grave en el Hospital Central “Ramón Carrillo”. Este jueves, tras ser conducido a una audiencia de formulación de cargos, el acusado solicitó 8 días de prórroga y la fiscal adjunta, María José Scivetti, pidió al juez de Garantías 1 Marcelo Bustamante Marone 120 días de prisión preventiva para él. Minutos antes lo había notificado formalmente sobre la imputación de "Homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa".

"Es indiscutible que el hecho ocurrió y que Moreno es el autor de las agresiones que sufrió Salinas”. Con esa contundente declaración, Scivetti argumentó que hay numerosos ciudadanos que estuvieron en el lugar y cámaras que lo vinculan directamente a Moreno con el ataque a su colega en la estación de servicio de calle Hipólito Yrigoyen y Junín, en la mañana del viernes 27 de febrero.

La funcionaria judicial expuso que a través de una entrevista realizada a la pareja del ahora detenido, una semana antes de la agresión, Salinas habría mantenido un diálogo con la chica en un local bailable y “él le consultó sobre la vida de ella, ya que se conocen hace varios años. Ella le respondió que se encontraba embarazada de Moreno, a lo que el exvocalista de Kabala le habría confesado que Moreno la engañaba”.

Ahondó que esta situación fue el desencadenante de una discusión entre el cantante de Los Playeros y su pareja, lo que derivó en la separación de la relación, ya que Moreno se tuvo que marchar de la vivienda que compartían en el barrio Eva Perón de la ciudad capital.

La fiscal contó que el día en que ocurrió el hecho, víctima y victimario concurrieron al mismo boliche (Moreno en su rol de cantante y Salinas como espectador).

Aunque Scivetti no confirmó si Moreno a la salida del boliche fue hasta la playa y esperó a la víctima premeditadamente, reconoció que los registros fílmicos captan al agresor deambulando durante algunos minutos por el lugar hasta la llegada de la víctima.

"Al momento del encuentro lo sorprendió golpeándolo y le propinó un golpe en la cara. En el proceso de la caída le da dos golpes más, donde la cabeza de Salinas impacta contra el piso", detalló.

La fiscalía cuenta con el asesoramiento del médico Luis Lucero Arienti, quien integra el equipo del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, y este constató que al momento de ingresar al Hospital Central, el hombre golpeado presentaba “traumatismo de cráneo grave, que luego se comprobó que se trataba de una fractura de cráneo. Tenía heridas en el rostro, con fractura de piezas dentales en los incisivos centrales superiores y sangre coagulada. Además, inflamación de pómulos”.

"El forense determinó que sí se puso en riesgo la vida de Salinas debido al compromiso neurológico que presenta”, sostuvo la representante del Ministerio Público Fiscal.

Scivetti expuso que hubo alevosía, desde su criterio, porque "Salinas se encontraba en un estado de indefensión por estar ebrio, ambos se conocían y no tiene ningún signo de defensa. Entre ellos eran conocidos del ambiente".

Asimismo, dijo que quedan pruebas pendientes por producir, como el registro de llamadas telefónicas, la ampliación de entrevistas, la realización de una rueda de reconocimiento y el relevamiento de cámaras públicas.

“Te voy a llenar la cara de plomo”

A las 9:22 del viernes 27 de febrero, 2 horas más tarde de la golpiza, especialistas del Departamento de Delitos Complejos comprobaron que al celular de Daniel Salinas había llegado un mensaje de Facebook que le mandó Maximiliano Moreno haciendo referencia a la agresión y al dilema de por medio.

El mensaje textualmente decía: "Te encantó hablar con mi mujer, tirártele y encima inventar cosas. Ahora hacete cargo. Venís y te hacés el amigo. Hoy estoy durmiendo en la calle por tu culpa y que no te siga viendo, porque cada vez que te vea te voy a surtir la cara a tortas. Si te da la nafta y seguís jodiendo te voy a llenar la cara de plomo. A vos y a los que salten por vos. Conmigo y mi familia nadie se mete. Ahora me queda uno más y no te hagás el desentendido. Sin códigos”.

Al momento de solicitar la preventiva para el acusado, la fiscal adjunta consideró que “existe un peligro de entorpecimiento de la investigación por parte del acusado, en caso de que esté en libertad; riesgo para los testigos por la posible influencia en las declaraciones, ya que los mismos pertenecen al mismo ambiente bailable y también el riesgo para la víctima y su familia al hacer pública en una red social la difusión de la amenaza de reiterar el hecho y decir que aún le falta uno más”.

“Daniel no tenía problemas con nadie”

Franco Salinas, hermano del músico, presenció la audiencia y al salir declaró que Daniel “se llevaba bien con todo el mundo. Él nunca tuvo problemas y no es una persona que ande peleando”.

“Queremos saber bien qué pasó. Confiamos en la Justicia y esperamos hasta que se resuelva todo. Intenté no mirarlo a Moreno, uno como familiar siempre tiene bronca, pero como no somos de la misma manera que él, tratamos de hacer las cosas bien”, expresó.