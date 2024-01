Una madrugada a puro cuarteto

El “Veranazo” comenzó a puro cuarteto y aunque la idea inicial para la primera jornada era celebrar la fecha al aire libre, los pronósticos de tormenta obligaron a los organizadores a tomar la precaución de hacer el show bajo techo. A la 1:30 de la mañana, cuando "Los playeros" comenzó su impecable performance, el cielo estaba limpio y amigable.

Conocedores de la movida local luego de 40 años de vida en la escena puntana, la banda le dio a la gente lo que quería. Bajo el tamiz de su ritmo irrefrenable y de un sonido que denota horas de ensayo y profesionalismo, condensó éxitos latinos como “Tu cárcel”, “Si no te hubieras ido”, “Contigo o sin ti” y “Perdona si te hago llorar” con otros temas que se apropiaron. Dos ejemplos de eso son “Por arte de magia” y “Velocidad”, una suerte de himno playero que, por supuesto, dejaron para el final.

Una cosa que la agrupación comandada por los hermanos Berardo -siempre dispuestos a ocupar un discreto segundo plano- hace a la perfección es manejar el público. Sea el que es habitué de sus bailes de los jueves en Malú -la base de operaciones que asentaron en la avenida España- como el que los fue a ver a “Comuna”, un espacio (aunque de una apertura estilística evidente) más relacionado con el rock.

Cuando se escriba el Manual histórico de la música provincial, “Los playeros” deberían tener un capítulo tan extenso y tan rico como su propia historia.

“Trulalá” salió a escena como un vendaval cuartetero y “Tres”, una de sus canciones más emblemáticas, aunque todo el repertorio del grupo cordobés suena como una banda de sonido de los bailarines argentinos de los últimos 40 años.

Como “Los playeros”, la agrupación de los tres cantantes que se van alternando el protagonismo en el micrófono repasó algunos éxitos ajenos al ritmo cuartetero (de autores tan variados como “Los Rancheros”, Rosalía, Quevedo, Rodrigo y “La Mona” Jiménez ) y otros que, si bien no son propios, lo parecen a tal punto que muy difìcil relacionarlos con otra banda de cuarteto. “Ojalá no te hubiera conocido nunca”, de “Muchachito bombo infierno”; “La gaita de la Cenicienta”; y la incontrolable “Mi cama no habla” -de la que hicieron solo una estrofa y dejaron un sabor a poco- se inscriben en ese apartado.