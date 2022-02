"Tenemos el niño interior bastante dañado"

Todo cambió cuando nació Tobías, el hijo de Magela Demarco. Su cabeza hizo un click que la llevó a virar el rumbo de su profesión. Se replanteó su posición como periodista en un medio de comunicación que ya no comulgaba con su pensamiento y pensó que en la vida las cosas no se enseñan con la palabra, sino con el ejemplo. Eso era lo que le quería transmitir a su hijo cuando le preguntara si era feliz con lo que hacía, si había logrado sus sueños.

Tras ese planteamiento tan interno, Magela comenzó a accionar todo a su alrededor para ir tras ese logro: escribir un libro, algo que desde siempre quiso hacer. Una década después alcanzó a escribir siete libros de literatura infantil, que, en algunos casos, fueron editados en Perú, España y, uno de ellos, pronto saldrá en Colombia

Demarco, cuya infancia transcurrió entre Zárate, Campana y la Ciudad de Buenos Aires, comenzó a escribir sus primeros relatos en la preadolescencia y si bien se inclinaba a estudiar Letras, por la presión familiar y el miedo a no conseguir un buen trabajo, optó por la carrera de Periodismo. “La empecé porque me gusta escribir. Comencé desde muy chica a trabajar en Clarín y si bien hoy no coincide con mi manera de ver el mundo, en ese momento tenía la libertad de entrevistar a quien yo quisiera: músicos, escritores, deportistas; cuando se unificaron las redacciones perdí esa libertad, pero fue justo cuando yo me fui. Y como tengo una manera de pensar que no cambio por plata ni nada y era una época complicada para el periodismo y yo no iba a escribir sobre cosas que no creo ni iba a mentir, dejar la profesión fue la alternativa”, recordó.

Los trabajos de Magela son para las infancias, pero también para las y los adultos, porque tratan temas de grandes que afectan a los chicos. “No creo en esta separación de infantil/adulto, porque muchas mujeres grandes, de 30 a 70 años, que han leído mis libros —sobre todo los últimos dos— me han contactado para contarme que nunca les pudieron decir a nadie que fueron abusadas. Todos tenemos la niña y el niño interior bastante dañado porque todos tuvimos vivencias duras, ausencias, dolores y cosas que nos marcan”, comentó la autora.

Magela, en "Sola en el bosque" habla desde su propia experiencia. Cuando tenía 12 años fue abusada sexualmente, y aunque aclara que no fue una violación, afirmó que ese abuso la marcó de por vida. “Ponía bolsas atrás de la puerta de mi habitación, a la noche, para escuchar si mi abusador quería entrar de nuevo. Tapaba la cerradura 05 para que no me espiara cuando me bañaba. Empecé a engordar un montón, eso lo noté de grande, que era para estar fea, entre comillas, y que esta persona no se me acercara. Te deja un montón de secuelas, tenía miedo de que me violaran y quedar embarazada y ser madre de niña”, relató.

Ahora, la escritora se replantea lo que es llevar toda la vida ese dolor y en silencio. Y sobre todo de esa generación donde no se hablaban un montón de cosas. "Con Tobi, yo me la paso hablando, pero en ese momento no se hablaba. El abuso sexual infantil sigue siendo un tema tabú, porque como ocurre generalmente dentro del seno familiar se sigue silenciando”, expresó. Su aporte parece claro: “Los libros infantiles también son para adultos, porque tienen segundas lecturas según la edad, las vivencias y el recorrido lector de cada uno, tiene distintas interpretaciones”.

Sus tres últimos libros: "Mi amigo el mar" (2017), "Sola en el bosque" (2020) y "Un papá intermitente" (2021) fueron ilustrados por Caru Grossi, que con el tiempo se convirtió en su mejor amiga y vecina. “La conocí con 'Mi amigo el mar', que fue el primer libro que escribí a partir de todo este cambio y que tiene que ver con Toby, con una historia que nos ocurrió en el mar. Ahí busqué a una ilustradora que me encantara y la encontré por internet. Lo mandé terminado a distintas editoriales y a los 6 meses La Brujita de Papel me preguntó si todavía estaba disponible, cuando yo ya pensaba que no les había interesado. Lo tuve que acortar bastante porque está hecho para los más chiquititos”, manifestó.

Este año va a salir otro libro de Demarco que trata sobre la discriminación y el poder de las palabras, los gestos y las miradas. La escritora está convencida que todas esas herramientas pueden salvar o hundir a quien las reciba. "¿Quién no recibió alguna vez una cargada? A mí me pasó con el tema de la gordura y por ser nueva en la escuela. A veces los chicos no son conscientes de esas cosas, pero pueden hacer mal a otro niño, como cuando se cargan por el color de piel, el aspecto físico. Por eso me parece importante que las mamás y los papás hablemos de estas cosas, lo que pasa es que muchas veces los niños lo toman de los padres y madres y ese es el problema. Por eso creo que estos libros también son para los adultos”, agregó.