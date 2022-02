Más de 20 coleccionistas de billetes y monedas intercambian su pasión

Cazadores de tesoros, estudiosos de la historia y la geografía del mundo o simplemente personas con un hobby particular. Todo eso y más son los amantes de la numismática, una actividad que busca crecer en la provincia. Este fin de semana, más de veinte coleccionistas de billetes y monedas de Villa Mercedes, San Luis y Merlo se reunieron en la tierra de la Calle Angosta con el fin de encontrarse y, más adelante, formar un centro que los represente.

En el salón del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea, los hombres pudieron darle rienda suelta a una pasión que muchas veces realizan en solitario. Sacaron sus preciadas carpetas, en donde conservan cada una de sus reliquias, y pudieron ponerlas bajo la lupa, intercambiar, comprar y vender, e incluso algunos se vieron allí por primera vez.

Foto: Juan Andrés Galli.

Es que, por lo general, el de la numismática "es un pasatiempo discreto, que se hace puertas adentro", calificó Juan Bravo, uno de los impulsores de la juntada. Por eso, señaló el docente puntano, buscan rastrear a todos quienes comparten el interés por descubrir los secretos que guardan aquellos objetos que alguna vez se usaron como bien de cambio.

"Queremos hacer una movida cultural, que se difunda porque es una actividad importante. Principalmente para los jóvenes, desde niños hasta adolescentes, porque los ayuda a aprender historia y geografía, e impacta directamente en el desempeño escolar de los chicos, al menos en dos o tres áreas. Además, es muy sano, te permite aprender idiomas y vincularte con los viajes", definió.

Sergio Esquivel, por ejemplo, conoció ese mundo cuando tenía solo 8 años. "Surgió porque mi abuela tenía monedas viejas y a mí me gustaban y las iba juntando. Después me empezaron a conseguir de otros países y ahí me picó el bichito. Pero nadie de mi familia se dedicaba a esto", recordó el sanluiseño, que ahora tiene 31.

Foto: Juan Andrés Galli.

Hay diferentes formas de conseguir las colecciones, pero la mayoría trata de invertir sus ahorros para comprar aquellas piezas únicas que le dan más brillo a sus álbumes. Sergio, además, recurre a una estrategia con sus conocidos: "Siempre hay alguien que viaja a algún lugar y yo le pido que me traiga algo", reconoció entre risas.

El mercedino Luis Novillo lleva unos cincuenta años en la actividad, pero conoció a algunos de sus colegas por primera vez en el encuentro. Aun así, dijo que inmediatamente los unió un lenguaje en común y, por eso, la reunión fue casi familiar. "Lo que nos apasiona es el conocimiento. La historia de cada país está volcada en las monedas y los billetes. Yo tengo algunas de 300 años antes de Cristo y de todos los imperios, del romano, del otomano, del bizantino, hasta llegar a la primera y segunda guerra mundial", sostuvo.

Foto: Juan Andrés Galli.

Entre intercambio de carpetas, los coleccionistas viajaron de Villa Mercedes a diferentes partes del mundo y a diferentes épocas, solo con mirar de cerca cada inscripción en la plata, en el oro, o en el papel.

Novillo adelantó que intentarán repetir los encuentros una vez por mes o al menos cada dos meses, seguramente alternando cuál será la ciudad anfitriona. Bravo agregó que la intención es formalizar el primer centro numismático de San Luis, algo que existe en otras provincias, a través de una personería jurídica que les permita funcionar como una asociación sin fines de lucro. De esa manera, incluso hasta podrían organizar muestras y exposiciones.

Nico, el numismático más joven

Nicolás. Quiere sumar adeptos. Foto: Juan Andrés Galli.

Entre los adultos y algunos jóvenes, la presencia de Nicolás Ortiz en el encuentro de numismática tenía brillo propio. El chico de 12 años es el más pequeño entre los coleccionistas y fue uno de los anfitriones en la primera reunión.

"Estoy empezando, me interesan las monedas y los billetes. Estoy juntando de Argentina y aquellas que tengan animales", contó.

Su interés por la disciplina arrancó con una medalla de Francia, que le llamó la atención y le abrió las puertas a un mundo de conocimientos por descubrir.

"Aprendí muchas cosas, de historia, de geografía. Antes no sabía nada", dijo el niño mercedino.

Para empezar a llenar su carpeta, ha tenido que invertir de sus ahorros, pero también ha recibido regalos y el apoyo incondicional de su familia que le permite desarrollar el hobby y lo acompaña adonde sea.

"Por ahora soy el único de mi edad al que le gusta esto, pero hay que tratar de contagiar a otros chicos", reconoció