Juzgan a un hombre por haber manoseado a su ahijado

J.R.C. comenzó a ser juzgado ayer por algo por lo que fue denunciado en noviembre de 2013 y fue procesado recién hace más de dos años. El delito por el que está acusado marcó para toda su vida a B.C., su ahijado, el hijo de su hermano, a quien habría abusado cuando tenía apenas cinco años. En la apertura del debate oral, los jueces de la Cámara Penal 2 de Villa Mercedes escucharon la acusación formulada en su momento por la fiscal de la primera instancia y también su pedido de pena: siete años de cárcel.

El hombre de 54 años (a quien este medio mencionará solo con sus iniciales para no referir indirectamente a la víctima, porque comparten el mismo apellido) llegó al juicio en libertad. Puesto que en noviembre de 2019, cuando la jueza de instrucción Penal 3, Mirta Ucelay, lo procesó por "Abuso sexual simple", por la naturaleza del delito no dispuso que sea con prisión preventiva.

Todo salió a la luz un día que la víctima fue a un examen médico. Allí reveló que fue abusado.

No obstante, en agosto de 2020, cuando la fiscal Verónica Alonso Ernst elevó su requisitoria solicitó que J.R.C. fuera condenado por un delito más gravoso, es decir, "Abuso sexual gravemente ultrajante por su duración". En la lectura de la acusación que hizo ayer el secretario de la Cámara repasó las pruebas que, según la fiscal, demuestran que el hombre abusó de su sobrino.

Entre los principales elementos que consideró la funcionaría estaba lo que B.C. relató durante la Cámara Gesell. Con mucha vergüenza, agachando la cabeza, el nene dijo: "Mi padrino me manoseó". Recordó que el tocamiento ocurrió cuando tenía cinco años porque aún iba al jardín de infantes.

Todo sucedió un día que el niño se quedó a dormir en la casa de sus abuelos paternos, con quienes vivía el acusado. B.C. contó que él dormía en la habitación principal de la vivienda, en una cama ubicada al lado de la de sus abuelos. No pudo señalar muchos detalles porque él dormía cuando empezó a sentir que era manoseado. Luego vio a su tío salir de la pieza.

Dijo que después le contó a su madre lo que le hizo su padrino y no volvió a dormir en la casa de sus abuelos, tampoco fueron sus hermanos.

Recordó que su tío no lo trataba de igual manera que a sus hermanos. "Solo me compraba regalos a mí y no a ellos".

La madre de B.C. declaró que su hijo se animó a revelar lo que le hizo el acusado un día que lo llevó a una revisación clínica porque se orinaba encima. La médica tuvo dificultades para examinarlo porque cuando lo intentaba, él no dejaba que lo tocaran en ninguna parte del cuerpo. Fue allí cuando dijo que había sido manoseado por su padrino.