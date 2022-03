El presidente pidió en el Parlamento "apoyo" y "confianza" a los argentinos

El presidente Alberto Fernández brindó este martes su discurso de inauguración del 140º período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación donde anticipó que aún siguen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el acuerdo, y también les pidió a los argentinos que "confíen en su propio país" y "se hagan cargo de la construcción de Argentina" porque "no hay una solución individual, sino es colectiva".

En su discurso ante el Parlamento hizo referencia a la guerra en Ucrania y la pandemia del coronavirus por lo que pidió un minuto de silencio para recordar a las víctimas de ambas tragedias.

Fernández dijo que "el mundo está conmovido" y que "la paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación rusa sobre Urania". Y enseguida señaló: "El fantasma de una guerra vuelve a levantarse".

El mandatario señaló que “es el momento en el cual el mundo le debe dar una oportunidad a la paz” y consideró que la Argentina “se encuentra en momento bisagra” tras superar la pandemia de coronavirus y que "puede convertirse en artífice de su futuro”.

El gobernador Alberto Rodríguez Saá estuvo en el Congreso de la Nación para acompañar junto al resto de los mandatarios provinciales e invitados especiales el discurso del presidente Alberto Fernández.

En otro pasaje el presidente indicó: “Enfrentar la inflación es el principal desafío que tiene el Gobierno” , y consideró que “hay datos y logros que indican una recuperación de la economía” en los últimos meses.

Y reiteró: "Le pido a cada argentino que confíe en su propio país, en nuestra sociedad, y se hagan cargo de la construcción del país porque no hay solución individual alguna, sino que es colectiva, como lo hicimos en la campaña de vacunación contra el Covid-19 y la recuperación económica que hicimos con ese espíritu colectivo. La Argentina necesita poner en valor un hecho como la campaña de vacunación histórica que realizó", expresó

Fernández recordó que el endeudamiento tomado por Mauricio Macri "no fue autorizado" por el Congreso nacional "ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda".



"El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable", dijo.

En un momento sostuvo que "en estos casi 40 años en democracia es la primera vez que se rechaza un Presupuesto en el recinto" del Congreso, a lo que, dijo, "se debe sumar aquella vez cuando no se trató en 2010", en referencia a la gestión de la entonces mandataria Cristina Fernández.

"Propusimos un presupuesto que dejamos a consideración del Parlamento, que jamás fue un paquete cerrado, siempre estuvo abierto a correcciones y mejoras; dicen que los peronistas manejamos el Congreso como una escribanía, pero en estos 40 años el Congreso sólo ha dejado sin presupuesto a Cristina en 2010 y a mí en este año. Me dejaron sin la herramienta pero no me han quitado la decisión política que prometimos a los argentinos en campaña", enfatizó.

Fernández ratificó que “en Argentina se acabaron los tarifazos” y anunció “segmentación de subsidios para lograr valores razonables” en los servicios públicos.

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, que integran el bloque del PRO, se retiró del recinto de la Cámara cuando el presidente hizo referencia a la importancia de que se avance con la investigación del origen de la deuda con el Fondo Monetario Internacional contraída durante la gestión de Mauricio Macri.

“Este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino”, aseveró el presidente.

Otro de los detalles que no pasó desapercibido en el recinto fue que no estuvo presente el diputado Máximo Kirchner, quien renunció a la presidencia del bloque oficialista luego de conocer los detalles de la negociación con el Fondo.

También fue llamativo que el bloque opositor de Juntos por el Cambio se presentó con banderas de Ucrania reclamando una postura firme del gobierno argentino en contra de la invasión de Rusia sobre ese país.

Télam/MGE