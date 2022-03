Más de 124 mil estudiantes inician las clases presenciales en San Luis

En 2020 la educación de todo el país se vio afectada por la llegada del coronavirus, algo que obligó a implementar un sistema virtual de educación. Al año siguiente, las clases presenciales volvieron, pero paulatinamente y con el método de las burbujas. Este año, por fin, las clases comenzarán a ser presenciales. En San Luis, son 124.451 niños, niñas y adolescentes de los tres niveles obligatorios que vuelven a 663 establecimientos de toda la provincia. La ministra de Educación, María Eugenia Cantaloube, calificó el inicio del ciclo lectivo como “distinto e importante”, y pidió que los adultos responsables “completen el esquema de vacunación como método de seguridad” para los chicos.

Según la Resolución 36 del Ministerio de Educación provincial, en el ciclo lectivo 2022 la modalidad será presencial, salvo para quienes acrediten, con un certificado médico, que no pueden asistir. Ellos recibirán clases virtuales. “Cada tutor del niño, niña o adolescente que tenga patologías, deberá presentar en la institución escolar un certificado emitido por el profesional médico de cabecera, conforme las orientaciones establecidas en la página bancos.salud.gob.ar”, expresa uno de los artículos.

Por otro lado, garantizan que “cada equipo directivo de cada institución, conjuntamente con el equipo docente, elaborará programas pedagógicos especiales, para acompañar el derecho a la educación y la trayectoria escolar de los/as estudiantes dispensados de asistir a clases presenciales, de acuerdo a lo establecido en el artículo precedente”.

María Eugenia Cantaloube, quien asumió como ministra de Educación el 9 de diciembre, explicó que la campaña de vacunación contra el coronavirus fue una de las estrategias para que la mayoría de los alumnos y las alumnas vuelva protegida a las escuelas.

“Este ciclo 2022 que comienza es distinto e importante porque nos marca a todos. En este regreso vamos a priorizar la convocatoria que iniciamos en enero junto al Ministerio de Salud, para que aquellos niños, niñas y adolescentes que aún no completan sus esquemas de vacunación lo hagan, para que nos protejan a todos”, dijo.

La vacuna contra el virus no es obligatoria, y no tenerla no es un impedimento para que puedan ingresar a las aulas.

La ministra recordó que “los chicos y las chicas han atravesado dos años de pandemia profunda: un 2020 con el cien por ciento de virtualidad y en 2021 el retorno fue paulatino y en burbujas. Este año es cuidado y con total presencialidad”.

Contra los efectos de la pandemia

Por las consecuencias de la pandemia, mañana el Ministerio de Educación pondrá en práctica el Plan Educación 2022 en todos los establecimientos escolares. Esto tiene como fin brindarles a los docentes herramientas de enseñanza para todas las juventudes que fueron perjudicadas en el aprendizaje. “Le permite al docente acceder a una guía de cómo enseñar en el aula, de dónde sacar documentación y cómo vamos a ir evaluando al alumno en el lapso para corregir ciertas cosas”, contó la ministra.

El plan se va a basar en la “lectoescritura”, una de las áreas que no pudieron aprender virtualmente los niños del nivel inicial. Cantaloube señaló, como ejemplo, que este abordaje tiene el propósito de que niños y niñas de 4 y 5 años sepan leer y escribir.

“Pensamos que un niño que en 2020 iniciaba primer grado, su lectoescritura, su primer contacto genuino con el saber de la escritura, fue virtual, y hoy está en tercero, atravesado por dos años de pandemia. A ese chico hay que mirarlo específicamente, desdibujar las líneas de primero a sexto grado. Lo mismo les pasa a quienes ingresan a primer año de la secundaria”, aseguró Cantaloube.