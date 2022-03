Golpe climático a la cuenca del Plata

Los incendios quemaron 10 por ciento de la provincia argentina de Corrientes, el sur de Brasil perdió más del 70 por ciento de la cosecha de soja y de maíz en algunas áreas y una situación similar sufre Paraguay. La cuenca del Plata sufre el golpe climático de La Niña y suplica por lluvias.

“Esta es la peor sequía que hemos vivido”, aseguró la Federación de las Cooperativas Agropecuarias del Estado de Rio Grande do Sul.

La agrupación cuenta con 42 cooperativas afiliadas, que representan el 60% de la producción de trigo, 45% de soja, 45% de leche y 20% de maíz, en uno de los estados de mayor producción agrícola de Brasil.

La escasez de lluvia, que va en su tercer año, castiga el sur y parte del centro-oeste de Brasil, el noreste de Argentina, Paraguay y el sureste de Bolivia, que corresponden a gran parte de la cuenca del Plata, formada principalmente por los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, que nacen en Brasil.

Esta región climática de América del Sur posee cierta homogeneidad en sus variaciones, especialmente ante los efectos de los fenómenos La Niña y El Niño.

La Niña, que enfría las aguas superficiales en la zona ecuatorial este y central del océano Pacífico, está en curso desde octubre y agrava las sequías en la cuenca del Plata mientras provoca más lluvias en el centro y norte de Brasil, donde las inundaciones y derrumbes ya ocasionaron la muerte de 300 personas este verano austral.

Por su parte, la Asociación Mundial para el Agua (GWP en inglés) cree que el clima cambió, con “sequías más frecuentes, más severas y más prolongadas” como la actual, que empezó en 2019.

Los especialistas destacan las causas locales, como el cambio del uso de la tierra, que promueve la deforestación. Sin bosques, el suelo absorbe menos agua, baja la humedad y ocurren más incendios que destruyen bosques, como sucede en el noreste de Argentina actualmente, en un “círculo vicioso”.

GWP es una organización intergubernamental en la que participa también una red de organizaciones involucradas en el manejo del agua, cuyo objetivo es promover un cambio hacia una gestión integrada de los recursos hídricos.

En 2020 hasta septiembre, el Pantanal, el humedal más grande del mundo y uno de los seis biomas brasileños que se extiende por Bolivia y Paraguay, registró 223% más incendios que en el mismo período del año anterior.

Los incendios son causa y consecuencia de las sequías. El estado de São Paulo, el más rico y poblado de Brasil, con 46 millones de habitantes, “solo tiene 8% de la vegetación que tenía hace 60 años”. Y un efecto es que desde 2014 enfrenta dificultades para el suministro de agua a sus ciudades.

Y las pérdidas crecen: los ríos bajos en la cuenca del Plata dejan de ser navegables en 3.400 kilómetros de hidrovías. Eso afecta las exportaciones y las centrales hidroeléctricas reducen su generación.

Pero las mediciones a lo largo de las seis últimas décadas revelan que no hubo reducción de las lluvias en la cuenca, sino un ligero aumento en algunos puntos.

Esta larga sequía de tres años parece más bien una anomalía, no una tendencia general. La Niña puede explicar las lluvias reducidas en este verano, pero no en los dos años anteriores donde no estuvieron presentes los fenómenos de La Niña ni su contraparte cálida, El Niño.

Una vez más, todo apunta al cambio climático, y ya es sabido que este es producido por la acción humana.