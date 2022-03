Realizan una colecta de útiles escolares para el barrio República

La solidaridad y el compromiso de la gente del barrio República continúan para seguir ayudando a los vecinos y las vecinas que lo necesitan. Este sábado, en el contexto de las “Nochecitas del Paseo”, Kitita Merenda, habitante del barrio del extremo oeste, y Los Manyines de Cuyo, banda que define su música como afrocuyana, social y contestataria, organizaron una colecta para recaudar material escolar para los niños que están comenzando las clases.

“Hoy estamos haciendo una colecta solidaria de útiles para niños y niñas. Son aproximadamente 400 niños, que en estos momentos los necesitan para empezar a estudiar”, comentó Julián Manrique, voz de Los Manyines de Cuyo.

“Hay muchos niños que por no tener un cuaderno, una mochila, unas zapatillas o el uniforme que les piden en la escuela, no pueden asistir. Vamos acompañando, vamos asistiendo para que ellos puedan estudiar y no tengan un 'no puedo'; es un 'sí puedo', sí se puede”, recalcó Kitita.

La idea de realizar la recaudación surgió de Kitita, quien lleva adelante un centro de ayuda y acompañamiento ubicado en la manzana 47 casa 1 del barrio. “Hace cuatro años que estamos trabajando en el barrio. Acudimos a Julián luego de una nevada porque había una vecina que tenía cinco niños y se les mojó todo, entonces le pregunté a él si podía conseguirnos una frazada o un colchón. Y así fue, cayó con un montón de cosas y empezamos a ayudar a la gente”, comentó Kitita.

A partir de ese hecho, las personas comenzaron a contactarla por las redes y así fueron creciendo como organización. “Comenzamos con un pequeño merendero. Ahora la diferencia es que ya hay casas, pero siguen los ranchitos y las necesidades, porque el barrio es muy nómade, la gente viene y se va”, recordó la vecina.

Vamos acompañando para que ellos puedan estudiar y no tengan un 'no puedo'. Es un 'sí puedo'.

La organización que conforman en el barrio está sustentada en la unión y la solidaridad con otros grupos y actores sociales, que también colaboran para solventar las necesidades del República. “Hicimos un grupo —dijo Kitita— con todos los comedores y merenderos del barrio y gente de otras organizaciones. Nos reunimos porque nos mueve la voluntad, bajamos las banderas y nos organizamos para ayudar, acompañar y asistir”.

Además de la colecta, también desarrollan otras actividades como brindar ayuda psicológica, atención a la violencia de género, huertas comunitarias, ecoconstrucción. “Estoy acompañada siempre por el CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) del barrio 1º de Mayo, las chicas de ahí son increíbles; por la escuela 'Brigadier Juan Manuel de Rosas' y por los comedores y merenderos del barrio”, dijo.

“Lo que rescato de Kitita es que es súper organizada, ella agarra un cuaderno y anota los nombres de cada vecino, el talle de la zapatilla del hijo, lo que necesita y le brinda lo que realmente le hace falta”, exclamó Julián.

“Para quien no conoce, el barrio es inmenso y la característica es que se llama República porque vienen familias de toda la Argentina. El primer lugar que tienen para quedarse es el espacio Kitita. Allí pasan una noche y al otro día se los ayuda”, agregó el músico.

La colecta continuará a lo largo del año. Los interesados en colaborar pueden comunicarse al 2644 620415 (el celular de Kitita, con prefijo de San Juan) o por las redes de Los Manyines de Cuyo. “Todo nos sirve, todo lo que no ocupen, una chapa, un nailon, un colchón, porque vamos viendo las emergencias y acompañando en ese proceso”, finalizó la vecina.

Del evento también participaron otros artistas: Germán Suárez, Napo Gara y Dani Garro.