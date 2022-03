Almaceneros dicen que el billete de mil pesos alcanza para cuatro productos

El presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), Fernando Savore, afirmó este miércoles que "el billete de $1.000 no alcanza para más de cuatro productos", expresando su preocupación por la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación. Además, propuso alternativas para cuidar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

El Índice de Precios al Consumidor de febrero, elaborado por el INDEC, alcanzó el 4,7%, impulsado por una fuerte suba (7,5%) en el precio de los alimentos. "Los datos de la inflación no nos toman por sorpresa, sino con preocupación", afirmó Savore.

El dirigente manifestó que las soluciones al problema inflacionario no están en los controles de precios porque "la verdad es que mucho no funcionó", y consideró necesario un consenso general a partir de "una mesa grande, donde nos pongamos de acuerdo todos, y cada uno pueda participar poniendo su granito de arena, porque evidentemente de esta forma no vamos a frenar la inflación".

Entre sus propuestas, hay un proyecto presentado al Gobierno para impulsar a las pymes y generar un puerto seco para que sus productos lleguen a los negocios locales. "Lo que vemos es que las pymes que producen alimentos están creciendo, pero hoy una pyme no puede abastecer más de lo que es su localidad, porque la logística es lo que la separa de los distintos municipios", remarcó.

Savore insistió en que "esto se trata de consensuar", y expresó su preocupación por las políticas actuales del Gobierno. "Veo que están lejos de la realidad, de lo cotidiano", consideró.

NA/SD.