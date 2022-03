Más de 500 estudiantes se mudaron a la ciudad este año

El regreso a la presencialidad plena en las universidades trajo aparejado un gran movimiento inmobiliario. Es que más de quinientos estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA) y de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales (Fcejs), que pertenecen a la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), se mudaron a Villa Mercedes este año. Los datos pertenecen al registro de alquileres que realizó la Secretaría de Asunto Estudiantiles y Bienestar Universitario (Saebu), y la mayoría de los residentes son oriundos del interior provincial.

En noviembre del año pasado, la dependencia se contactó con el Colegio de Martilleros de la ciudad y también convocó a los propietarios particulares que quisieran formar parte de un listado de inmuebles para alquilar, para que los chicos pudiesen ingresar y recorrer las locaciones disponibles. "Les pedimos que a medida que vayan firmando el contrato, nos vayan avisando, así podíamos saber si esa base de datos era útil. Y la respuesta fue sorprendente porque teníamos unos cien departamentos y nos confirmaron quinientos cincuenta universitarios. Es decir que muchos consiguieron de manera particular", explicó Jorge Sosa, el responsable de Saebu.

El secretario contó que el 40% de la matrícula de las dos facultades pertenece a personas oriundas de otras ciudades y provincias. "La mayoría son del interior de San Luis. Hay de Cortaderas, de Merlo, de Naschel, de la capital y de Juana Koslay, entre otros puntos. Un número menor son de Salta y Jujuy", sostuvo. También aclaró que este ciclo lectivo tuvieron setecientos inscriptos, pero que los que alquilaron una propiedad no solo son ingresantes, sino también estudiantes más avanzados que hasta la llegada del coronavirus tenían un contrato de vivienda, pero como las clases eran netamente virtuales, tuvieron que desocupar para no seguir ocasionando gastos económicos. "Esa fue la principal razón por la que quisimos innovar con este registro, para ayudar a los alumnos a que puedan instalarse y ese no sea un impedimento para cursar sus carreras", mencionó.

Además sostuvo que el valor de los inmuebles varía entre los 12 mil y los 15 mil pesos. "La diferencia es según la cantidad de habitaciones. Los monoambientes son los más económicos y los otros son de una o dos habitaciones. Esto permite que los hermanos, o amigos o compañeros puedan compartir los costos del alquiler y se ayuden mutuamente", aseguró.

En el listado de departamentos contemplaron distintas zonas de la ciudad. "En un principio nos enfocábamos en sectores medianamente cercanos al campus universitario. Había varios por la avenida Los Álamos, en cercanía a la estación de servicio, otros en un barrio prácticamente frente al predio, pero decidimos extenderlo porque como los chicos tienen el boleto gratuito de colectivo, no se les dificulta llegar", dijo.

Redacción