Renovado pedido de justicia a 30 años del atentado contra la embajada de Israel

La ceremonia por el 30° aniversario del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires reunió este jueves a funcionarios argentinos e israelíes en un renovado reclamo de justicia y "condena a los culpables", durante un acto en el que el Gobierno también pidió al Poder Judicial que revierta el "nulo avance" de la investigación iniciada tres décadas atrás, en manos de la Corte Suprema.

"Nuestro gobierno nacional, el Estado argentino, está comprometido con el deber de trabajar para lograr una justicia, que aunque sea lenta, deba llegar necesariamente a la verdad", expresó el ministro de Justicia, Martín Soria, al hablar en representación del Gobierno en el acto central por el atentado que dejó 22 muertos y cientos de heridos.

Si bien subrayó que "es la Justicia la que debe investigar y encontrar a los culpables de este atentado y del de la AMIA", Soria insistió con que "es el poder político del Estado el que tiene que garantizar todo el apoyo posible para encontrar y castigar a los responsables".

Consideró que ambos ataques muestran "dos caras de una misma moneda" porque -dijo- "en ambos casos lamentablemente el denominador común es el nulo avance de las causas judiciales".

"Después de 30 años no hay palabras, no hay discursos, no hay promesas que alcancen. Ya nada alcanza, nada es suficiente cuando no hay justicia. Se requieren hechos, acciones, no palabras", planteó Soria.

Con similares reclamos de justicia, el viceprimer ministro de Israel, Gideon Sa'ar, y la embajadora en Argentina, Galit Ronen, apuntaron a la responsabilidad de Irán y de la milicia libanesa Hezbollah, tanto en el atentado terrorista a la embajada como al ataque a la mutual judía AMIA dos años después, en 1994.

"Israel y Argentina comparten el peso del dolor; existe la obligación moral de ir tras quienes cometieron este delito; exigimos que sean llevados a juicio por sus crímenes contra la humanidad; este atentado no estuvo sólo dirigido a Israel, sino también a la Argentina y a la humanidad misma", reflexionó Sa'ar.

Bajo una fuerte custodia policial, en el barrio porteño de Retiro, el acto se inició a las 14:47, la hora en la que fue perpetrado el atentado tres décadas atrás, en la plaza seca de la calle Arroyo al 900, donde funcionó la delegación diplomática.

Luego de un minuto de silencio y el sonido de sirenas, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona, se entonaron los himnos nacionales de Argentina e Israel y fueron leídos los nombres de las víctimas, mientras el público respondió "presente" a cada mención.

