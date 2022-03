Mariano Manzella, a la velocidad de la mano derecha

A los 19 años, Mariano Manzella tuvo su primer encuentro con el flamenco. Fue a través del álbum "Friday night in San Francisco", realizado por el trío de guitarras Al Di Meola, John McLaughlin y Paco de Lucía. Ese emblema musical fue la puerta de entrada al mundo de las tradiciones andaluzas y a desarrollar la velocidad de la mano derecha. El músico llegará de Buenos Aires hoy para dar un recital de flamenco tradicional, pero que también se fusiona con el rock, el jazz y la música latina. El show será a las 22 en All Right. Las entradas se consiguen a 1.000 pesos a través de Eventbrite.

Es la primera vez que Mariano visita San Luis, y qué mejor oportunidad que presentar su álbum "Amphora" en la provincia. El disco es una mezcla de la música flamenca y el rock. Es un trabajo producido por Martín Macabre González, el tecladista de Catupecu Machu, que combina composiciones propias con versiones flamencas de temas como "Round midnight", de Thelonius Monk; "Canción del jangadero", de Jaime Dávalos, cantada por Fernando Ruiz Díaz; "Hoy tengo ganas de ti", de Miguel Gallardo; y "Bebe", de Hermeto Pascoal.

Pero el artista no estará solo, en su presentación lo acompañarán las bailaoras Anabel Cano, con quien ya ha compartido otros escenarios, y Paula Vallmitjana, ambas residentes en San Luis. “Muchos estilos del flamenco surgen de la improvisación, entonces compartir el escenario o invitar a alguien a que suba a bailar genera lo auténtico y sin igual que tiene este género”, subrayó.

“En mi repertorio uso cosas más modernas, secuencias, música grabada que surgió de la aventura que fue tocar con Catupecu Machu. Entonces ahí con Macabre se dio todo esto de incluir la parte más electrónica del flamenco, esto que está más conectado con la tecnología, que en realidad hoy por hoy la utilizan un montón de músicos de todo tipo. Son secuencias con las que trabajé para mi disco, música mezclada que forma parte de diferentes momentos del show que generan ese clima”, adelantó el artista.

Luego de su paso por la capital puntana, Mariano tiene planeado viajar a fines de marzo a Dallas, Estados Unidos, donde trabajará durante dos meses con una compañía de flamenco que comparte con artistas de España; son diferentes espectáculos en teatros y locales.

Después volará a Nueva York, donde presentará su nuevo material discográfico en bares y locales de allá, para regresar en julio a la Argentina. “El año pasado estuve seis meses en Italia, trabajando con el flamenco en Roma, Nápoles y Torino”, concluyó.

DÍA: Viernes 18 de marzo

HORA: 22

LUGAR: All Right

ENTRADA: $1.000