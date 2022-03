Martín Perelman: "Apunto a que tengamos un gran campeonato"

Un viejo axioma futbolero, del que nadie reclamó derechos de autor hasta la fecha, reza que "los equipos se arman de atrás hacia adelante", en referencia a que si tenés a quien te defienda bien, ya lograste más del objetivo. Esa fue una de las premisas que buscó la dirigencia de Sportivo Estudiantes al contratar a Martín Perelman, el experimentado arquero bonaerense.

El guardameta se prepara para debutar oficialmente con el noveno club de su carrera y en su primera vez en San Luis.

"Venir a Estudiantes fue una elección. Tomo este nuevo desafío con el mayor optimismo y seriedad, para responderle tanto al equipo como a la gente que me trajo y me dio la chance de tener trabajo".

A los 36 años, Martín confirma que el paso del tiempo es inexorable y que comienzan a llegar los últimos años de su carrera. "Estoy en una etapa de disfrute, me siento pleno físicamente y no me pongo fecha de vencimiento. Es algo que lo voy a sentir, y por eso vivo con intensidad estos momentos".

Por su edad y por su recorrido, a Perelman le tocará ser referente de este Estudiantes, que tuvo un recambio gigantesco con respecto a la temporada anterior.

"No le esquivo a la responsabilidad de ser un referente. Siempre estoy abierto a aconsejar y a acompañar a los jóvenes, y es algo que me viene tocando hacer hace un tiempo en los equipos que integré", explicó.

Con respecto a las chances del equipo, fue contundente y esperanzador para los hinchas. "Sabemos que el equipo viene de un año muy duro, pero somos un grupo nuevo que no mira para abajo. Apuntamos a tener un gran campeonato y a pelear en los puestos de arriba de la tabla", cerró.