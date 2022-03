Sirur quiere iniciar un tratamiento para poder volver a caminar

El deportista parapléjico Sirur Maluf quiere comenzar un tratamiento innovador para volver a caminar, para lo que, asegura, necesitará de donaciones para afrontar el costo que tiene la terapia. Además anticipó que el próximo 9 de abril realizará el cruce del dique La Florida para concluir con el proyecto "Uniendo con esperanza mi pueblo".

La técnica que puede permitirle volver a caminar a Sirur es desarrollada por investigadores de la Escuela Politécnica Central de Lausana (Suiza) y por el hospital universitario de esa misma ciudad. Para acceder a ella hay que pagar cinco millones de dólares aproximadamente, lo que implica un tratamiento de rehabilitación constante.

"Hace pocos días salió un nuevo tratamiento con electroestimulación que fue efectivo. Los pacientes tuvieron buenos resultados, pudieron pararse y mover sus miembros inferiores. Mi sueño es volver a caminar; no me quiero ir de este mundo sin haberlo intentado todo", precisó Sirur, quien quedó parapléjico en 2013 por un accidente que sufrió en Villa Gesell.

Aseguró que si bien la terapia está en proceso de ensayo clínico, se calcula que para dentro de dos años habrá un gran avance y estará habilitada para que las personas puedan acceder a esta técnica. "Lo tengo que hacer ahora que tengo 28 años, porque soy joven, estoy motivado y con energía. No será lo mismo realizarla dentro de diez años, es un momento clave para someterme a esta técnica esperanzadora y que es un sueño que anhelo. Además ya es una realidad. Una lesión medular no es más una enfermedad irreversible, sino que se puede curar", destacó.

Para recaudar fondos para tener la posibilidad de someterse a esta moderna atención médica, el deportista buscará la colaboración de la comunidad. "Dependerá de la sensibilidad de todos y también organizaré rifas; es muy costoso el tratamiento", señaló.

Está previsto que abra una cuenta bancaria y tenga un CBU para que las personas depositen el dinero que puedan aportar. "Haremos un llamado a todas las organizaciones no gubernamentales que quieran ayudar con la causa", manifestó.

Custodiado. Sirur aseguró que tiene previsto atravesar el dique La Florida en unas tres horas aproximadamente.

El tratamiento

La nueva técnica se llama estimulación eléctrica de la médula espinal, donde se implantan electrodos que emiten pulsos eléctricos que imitan las señales que transporta la médula espinal, que conecta el cerebro con las extremidades inferiores.

La terapia se basa en la estimulación eléctrica, que según los investigadores es hoy en día una opción terapéutica prometedora para restaurar la función motora en personas con lesión medular. Los implantes "son capaces de modular las neuronas que regulan la actividad de grupos musculares precisos", sostuvo el neurocientífico Grégoire Courtine, uno de los investigadores de este tratamiento.

El último cruce

El 9 de abril a las 12, Sirur realizará el último cruce de un espejo de agua como parte de su proyecto "Uniendo con esperanza mi pueblo". Será en el lago La Florida. "Me faltaron cinco para completar todos los diques de la provincia. No se pudo en ellos debido a que está prohibido nadar al estar en malas condiciones y no tienen acceso como para ingresar al agua con una silla de ruedas. Este cruce final viene cargado con muchas sensaciones y para mí emocionalmente es muy importante porque finaliza y cierra una etapa, pero a su vez es el comienzo de un nuevo sueño: el de volver a caminar", resaltó.

Dijo que nadará cinco kilómetros, desde el murallón de la playa pública hasta el camping Maderos. Está previsto que la travesía la realice en tres horas aproximadamente. "Será un viaje largo, pero a diferencia de los otros este lo haré sin chaleco salvavidas para no llevar tanto peso. Voy a estar acompañado como siempre por todo el equipo de la Fundación Remos Rosas y mi entrenador Elías Villegas", aclaró.

Afirmó que con la iniciativa de cruzar a nado los lagos de la provincia originó un impacto muy positivo en la sociedad para el crecimiento del deporte adaptado y para que la gente tome conciencia sobre la accesibilidad de los diques.

"En el Piscu Yaco crearon una playa inclusiva con una rampa y una silla anfibia para que ingresen personas con capacidades diferentes. Fue una evolución y un crecimiento de desarrollo que no solo hizo efecto en nosotros, sino también en todo el entorno. El objetivo era eso, hacer visible la historia de mi vida y mostrar que a pesar de las adversidades que tengo, se puede seguir adelante", resaltó.

Redacción / NTV