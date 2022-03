Realizan una colecta para crear una biblioteca popular

Vecinos y vecinas del barrio República están realizando una colecta para juntar muebles o elementos que servirán para la creación de una biblioteca, que estará localizada en un salón de la manzana 49 del barrio. También comenzaron con la colecta de ropa y abrigos para pasar la temporada otoño/invierno.

Al respecto, una vecina del barrio, Graciela Kitita Merenda, comentó: "La idea es hacer una biblioteca barrial, porque no hay ningún lugar en el barrio donde los chicos puedan utilizar libros y buscar información". Además, recalcó la importancia de recuperar el valor que tienen los libros y enseñarles eso a los niños y las niñas de hoy.

Para comenzar a pensar en la proyección de esta biblioteca, realizaron una colecta de libros y cuadernos, los que por ahora están sobre las mesas, las sillas y en el piso del salón. Es por esto que advirtieron la necesidad de apelar, nuevamente, a la solidaridad de los puntanos y las puntanas para que los ayuden a construir los muebles para ubicar los libros.

"Muchas personas colaboraron trayendo libros. Los que lo hicieron fueron particulares, profesoras de la universidad, también comedores y merenderos aledaños, pensando, sobre todo, en que en este lugar los libros no se mojarán porque en la mayoría de los hogares se llueven, porque son construcciones muy precarias y esta no", expresó la vecina.

"Todos los libros que hemos recolectado gracias a las donaciones —agregó— necesitan ser ubicados, por lo que estamos pidiendo estanterías, que pueden ser de metal o de madera; toda clase de madera o camas en desuso, que tienen los respaldares que sirven, y con los vecinos vamos a ir armando los muebles".

En relación al lugar donde funcionará la biblioteca, Kitita explicó que se trata de un salón que funciona como iglesia y como comedor, donde además realizan comida para repartir a los vecinos. "Es en la manzana 49 casa 4 —dijo—, donde está el Centro Pastoral Católico 'Wenceslao Pedernera'. El lugar sirve como punto de encuentro de la gente del barrio; se entregan meriendas a los niños, se realizan misas, catequesis y algunas veces a la semana se reparte comida. El cura nos permitió realizar acá la biblioteca comunitaria y barrial".

Señaló que, además de maderas o muebles para la construcción de los estantes, necesitan tarros de pintura para los muebles, marcadores indelebles, sobres y cualquier material que sirva para este fin.

"Dentro de la biblioteca tenemos planeado hacer talleres de lectura, que serán también para los adultos mayores, quienes, en parte por su edad, no se sienten útiles. Ya antes de la pandemia habíamos logrado que los jóvenes les lean a los más chicos, ya estaba incorporado; ahora nos costó un poco que volvieran, pero estamos retomando las actividades", manifestó.

"También estamos en la campaña de otoño/invierno, recolectando zapatillas, abrigos, ropa, frazadas, sábanas, colchones, porque tenemos mucha gente durmiendo en el piso o niños que quieren ir a la escuela y no tienen esas cosas. Todo nos sirve, estamos recolectando de todo. Lo que no vayas a utilizar, nosotros sí, le damos utilidad", detalló.

"La idea es hacer la biblioteca lo más pronto posible para que los chicos comiencen a utilizarla, pero así como estamos no podemos porque no sabemos qué libros hay ni dónde. Para dejar las donaciones estamos en el barrio República, manzana 47 casa 1. Si no por teléfono al (264) 4620415 (prefijo de San Juan). Pueden traer las cosas o avisarnos y nosotros las buscamos por donde sea", finalizó Kitita.

La ayuda de la gente

"Gracias a la colecta que llevaron adelante Julián Manrique y Los Manyines de Cuyo (el pasado 13 de marzo), en el Paseo del Padre, conseguimos una impresora, la cual traeremos a este espacio y la haremos funcionar en conjunto con la biblioteca. También nos donaron un lavarropas automático, que lo vamos a colocar acá en el salón, para que todas las mamás y papás puedan ocuparlo, porque hay muchos que no tienen y lavan la ropa en un balde y eso cuesta un montón, sobre todo cuando el clima no acompaña para hacerlo", expresó la vecina.

Redacción/MGE