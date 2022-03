En San Luis, todavía hay con qué tomar mate

Tradición. El mate de las tardes, por el momento, no corre peligro. Foto: Nicolás Varvara.

A nivel nacional, el pronóstico a futuro de la escasez de yerba, a raíz de los incendios en el Litoral, es un hecho. Pero en San Luis, la tradición de los puntanos de tomar mate no corre peligro por ahora, ya que las góndolas están repletas, según pudo constatar El Diario en un recorrido por los supermercados de la capital. Además, comerciantes y empresarios aseguraron que no fueron advertidos sobre un posible faltante.

"Por el momento no recibimos ninguna información de que puede llegar a faltar la yerba. Veremos qué pasa en los próximos quince días", aseguró el personal de la sucursal de avenida Presidente Perón de una cadena de supermercados. Además, dijo que "se están abasteciendo bien".

El precio de la yerba aumentó en los últimos días, pero no fue notorio porque las cadenas, en forma constante, ponen promociones como la rebaja si el cliente lleva dos o más unidades, o carteles que distinguen la marca que está en la lista de los Precios Cuidados.

Por ejemplo, un paquete de 500 gramos en un supermercado cuesta entre $180 y $300, siempre dependiendo de la marca, mientras que la yerba de 1 kilo ronda entre los $500 y $600. Asimismo, en un mayorista el paquete de 1,5 cuesta entre $300 y $500.

En una sucursal ubicada en calle San Martín, en pleno microcentro, las góndolas están casi completas, solo algunas filas estaban vacías. En el área de recepción negaron que haya faltante. "De yerba está completo, hay de todas las marcas. Tampoco nos han anticipado algo como para alarmarnos", dijo un empleado. Además, remarcó que la semana pasada les habían advertido que iba a escasear la leche, pero "esta semana se normalizó".

En un comercio mayorista ubicado en calle Sarmiento coincidieron en lo mismo: la yerba sobra. Lo que sí, un empleado advirtió la falta de té y yerba mate (mate cocido) en saquito. "Cuando la yerba sube, también tiende a subir el mate cocido en saquitos. Y por eso, cuando el comercio hizo la compra, les advirtieron sobre eso. Pero acá, por el momento, no hay quiebre (como le sabemos decir). Además no advirtieron la situación, como sí lo hicieron en su momento con el azúcar y la harina", explicó el empleado, quien, por protocolo, no pudo dar su nombre.

Faltan aceite y harina

El viernes de la semana pasada, El Diario había recorrido los comercios de San Luis para corroborar si había escasez de aceite y harina. En ese momento, el faltante no era evidente. Ahora se hizo más notorio, y varios empresarios y empleados contaron que “esta semana comenzaron a escasear”. Es más, es fácil ver que las góndolas de la harina en varios supermercados están semivacías y con un cartel que restringe la cantidad de unidades que puede llevar cada cliente: dos por persona.

Con el aceite pasa algo similar: aunque los estantes tienen más cantidad, los empleados aseguran que comenzó a faltar.