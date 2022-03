Transpuntano: hasta el 1º de abril se podrá renovar el Boleto Estudiantil Gratuito

Los alumnos beneficiados con el Boleto Estudiantil Gratuito en la ciudad de San Luis podrán viajar sin costo este ciclo lectivo gracias a que el beneficio se renovó de manera automática para quienes ya lo tenían. No obstante, la Municipalidad informó que deberán hacer las gestiones en la plataforma del SIGEM para adjuntar nuevamente documentación. El tiempo será hasta el 1º de abril próximo.

“Como anunció ayer el intendente (Sergio Tamayo), hemos vuelto con el Boleto Estudiantil Gratuito. Tomamos el listado de los estudiantes del año pasado, con un poco más de seis mil beneficiarios, y renovamos automáticamente a los activos hasta diciembre. Hasta el primero de abril habrá tiempo para presentar la documentación para renovar el beneficio”, comentó el subsecretario de Transporte, Pedro Liborio Saá.

Pueden acceder a este beneficio los alumnos del nivel inicial, primario, secundario y universitario cuyos grupos familiares no perciban más de tres salarios mínimo, vital y móvil.

La documentación a presentar es el certificado de alumno regular y asistir a un establecimiento a más de mil metros de su casa. “Las inscripciones se pueden realizar durante todo el año”, aclaró. Todas las iniciativas se realizan desde la plataforma municipal.

“Durante todo el año, lo que no estaban recibiendo el beneficio, podrán presentar la documentación a través del SIGEM. La información es evaluada por los especialistas. Las personas que fueron autorizadas automáticamente este año deben pasar por un punto de carga SUBE para que se les pueda activar el beneficio. Quienes no pasaron, no van a tener habilitado”, aclaró el funcionario de la Comuna capitalina.

MM