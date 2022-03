La soledad que se respiró en plena pandemia

El comienzo de la cuarentena, allá por marzo de 2020 con el aislamiento obligatorio, y cómo una mujer de más de 70 años debe afrontarla sola son los puntos de encuentro que el director y guionista Martín Ochoa desarrolló para su corto “Para saber cómo es la soledad”. Este fue uno de los 3 ganadores del concurso de San Luis Cine “Historias en pandemia”, que financió los proyectos con 500.000 pesos para su realización. El cortometraje de Ochoa se terminó de filmar la semana pasada y ya se encuentra en la etapa de posproducción, a la espera de una fecha de estreno.

Cuando el guionista se enteró del concurso y de la premisa que invitaba a realizarlo pensó y observó a las personas mayores, cómo muchas veces en sus actitudes son reacias a utilizar las nuevas tecnologías y que muchas de ellas sufrieron el aislamiento en soledad. “Cuando tuve resuelto lo que quería contar de la pandemia y la tecnología pensé inmediatamente en Norma Argentina para realizar el protagónico. Si bien el abanico que tenemos en la provincia de actrices y actores es muy grande, hay pocas personas intérpretes de la tercera edad que hayan hecho protagónicos. He trabajado con mucha gente acá en la provincia y sé muy bien lo que digo: arriba de los 70 años, para protagónico, no hay mucho, por ahora, hablando concretamente del cine, no del teatro”, aclaró Ochoa.

La historia es sobre una persona mayor, interpretada por la actriz puntana Norma Argentina, quien vive el comienzo de la cuarentena fuerte: queda totalmente aislada su departamento y sola en el edificio, con las consecuencias del desabastecimiento, y así se suceden sus días. La mayor parte del rodaje se realizó hace un mes y fueron dos jornadas de 10 horas de filmación en un departamento, en el centro de Villa Mercedes y algunos planos sueltos en distintos lugares de la ciudad. Ochoa contó, además, que el equipo de filmación está integrado por gente de San Luis y Eleonora Olguín, quien es la productora.

Mientras Ochoa espera que se realice el estreno de este corto, tiene dos documentales casi terminados y también para lanzar en los próximos meses. “Son dos documentales de un concurso de la Secretaría de Cultura, que están en la etapa de posproducción: uno se llama ‘Verte crecer’ y es sobre Verónica Bailone, y el otro lo produjo Carlos Vera Da Souza y me convocó para dirigirlo. Si todo se da bien, se podrían estrenar esos tres pronto”, expresó.

Además, el guionista y director está llevando adelante una docuficción sobre la figura de Teodoro Fels y en breve comenzará un documental que refleja la triste historia de los años de la dictadura cívico-militar y el presente de los sobrevivientes.