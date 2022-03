Niñas y niños de la Escuela Nº 150 "viajaron al espacio" para aprender

Alumnas y alumnos de los niveles inicial y primario viajaron por un rato al espacio exterior. Las actividades fueron propuestas por docentes del proyecto innovador de la Escuela Nº 150 "Provincia de Santa Fe", que recibió un premio en 2017. Con un aula totalmente ambientada en el cosmos, los educadores trabajaron sobre el reconocimiento de las emociones, la expresión corporal, yoga, iniciación en el deporte, inglés y teatro.

"Este tipo de actividades las hacemos periódicamente, aparte de que cada profesor brinda su materia específica. Son áreas que en la escuela primaria no se dan habitualmente", explicó la directora del establecimiento, Margot Klug. Agregó que la finalidad es motivar a los niños y niñas, y que buscan movilizar y despertar inquietudes que la educación tradicional muchas veces no contempla.

Las estrellas, el Sol, la Luna y los planetas estuvieron representados por telas, luces, proyecciones y maquetas de todos colores. Los profesores, disfrazados de astro-

nautas, acompañaron a los pequeños en la experiencia. Alumnos y alumnas ingresaron a esa nueva realidad con mucho asombro y sorpresa, haciendo comentarios de todo tipo sobre lo que ellos ya conocían del tema, y caminando como flotando por la falta de gravedad.

Priscila Gallardo Barroso, de 5 años, comentó: "Vinimos a ver el espacio, vimos muchos planetas y volvimos a la Tierra. Vimos colores como el naranja, de sorpresa. El amarillo, feliz. Y cuando aterrizamos me golpeé", aseguró entusiasmada. Su compañera de la misma edad, Briana Martín, agregó: "Yo no me pegué, aprendí que el azul es llorando, tristeza. El verde es vomitando, asco, como cuando pisamos caca de perro o de caballo. Le conté a mi mamá que viajamos y que el cielo era de mantita, el Sol y la Luna de telgopor y había muchas estrellas. Ya conocía a Júpiter".

"El proyecto tiene como eje a las emociones de los niños y niñas, que son la base de la personalidad. El viaje imaginario sirve para hacer un repaso de todas las demás temáticas, como coordinación física, expresión corporal, comentarios en inglés y poses de yoga, entre otras cosas", destacó la profesora Laura Ramos.

Camila Victoria Orozco, una alumna de 10 años, también participó entusiasmada. "Aprendimos sobre las emociones, sobre los planetas e hicimos algunas actividades físicas, pudimos movernos un poco. Prefiero estas cosas antes que estar en el aula".

El profesor de iniciación al deporte Maximiliano Barcia remarcó que a este tipo de actividades los niños las reciben con asombro y aceptación. "Cuando uno propone contenidos que se escapan a la currícula normal, siempre tenemos buenas respuestas de parte de los pequeños. Es algo que no han hecho casi nunca, y ponerlo en práctica les despierta mucho interés. Hoy desde lo físico hicimos ejercicios de disociación, coordinación, que por lo general no se ven en la escuela, tal vez por ahí en algún club".

