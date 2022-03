Huracán, GEPU y Newbery se preparan para abrir fuego

Luego de un breve parate de casi tres meses, el próximo 19 de marzo se pondrá nuevamente en marcha el campeonato juvenil de fútbol más importante de la región: el Torneo Juvenil Regional 2022 organizado por el Consejo Federal de AFA, que al igual que en las dos oportunidades anteriores contará con las presencias de Jorge Newbery de Villa Mercedes, y Huracán y GEPU de San Luis.

Según se detalló en los últimos días, la competencia volverá a ser exclusiva para las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17, con un total de 18 clubes involucrados, entre ellos los 3 de San Luis. La lista se cierra con 5 equipos de San Juan, 8 de Mendoza y 2 de La Rioja, provincia debutante en el certamen.

En la pasada edición, el campeón en Sub 13 y Sub 17 fue Chacras de Coria, en tanto que en Sub 15 se consagró Sportivo Pedal.

En cuanto al formato, está confirmado que la fase inicial del campeonato 2022, estipulado a dos rondas, arrancará con 3 zonas de 6 equipos cada una, donde la sumatoria de puntos será en conjunto (es decir con las tres categorías). Pasan a la Copa de Oro los tres primeros clubes ubicados en cada uno de los grupos y el mejor cuarto de las 3 zonas. En tanto, el resto definirá la Copa de Plata.

A diferencia de la primera, en esta segunda instancia la sumatoria a la tabla general será por equipos y decidirá a los cuatro protagonistas de las semifinales y, posteriormente, a los finalistas. Los campeones de la región se medirán luego ante los ganadores de la Zona Centro de Córdoba.

El "Globo" puntano empezará el camino en la Zona A junto a Andino Sport Club (La Rioja), Sportivo Pedal (Mendoza), Unión de Villa Krause (San Juan), Chacras de Coria Fútbol (Mendoza) y Sportivo Desamparados (San Juan).

El "Lobo", por su parte, estará en el Grupo B al lado de Murialdo (Mendoza), Alas Argentinas (La Rioja), Alianza (San Juan), Atlético Pilares (Mendoza) y La Libertad (Mendoza).

Por último, el "Pitojuán" villamercedino integrará la Zona C con Montecaseros (Mendoza), Aberastain (San Juan), Andes Talleres (Mendoza), Huracán de San Rafael (Mendoza) y Sportivo Peñarol (San Juan).

Respecto a los debuts, Huracán y GEPU abrirán sus participaciones como locales ante Unión de Villa Krause y Atlético Pilares, respectivamente, mientras que Newbery visitará al "Bohemio" sanjuanino, Sportivo Peñarol.

