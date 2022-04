El San Luis Fútbol Club, por la historia y la igualdad

No se trata de un mero debut de un equipo puntano en una liga federal de fútbol. Se trata de un hecho histórico en este camino que transitan las mujeres en todos los ámbitos hacia la igualdad. Que hoy una selección de fútbol femenino profesional dé sus pasos iniciales en la Primera C de AFA es un hito en la batalla cultural por la equidad de género, que San Luis lo da apostando a lo grande: con todas las futbolistas contratadas, con un entrenamiento profesional, con infraestructura de primer nivel y con el apoyo de un gobierno que tomó la inclusión de la mujer en el deporte como una política de Estado.

El debut de este domingo del plantel del San Luis Fútbol Club en la tercera categoría del fútbol argentino ante Berazategui (Ver Pág. 25) es el resultado de un proceso que se inició en la provincia hace unos años. Para conocer este camino, Tinta Violeta entrevistó a la secretaria de Deportes, Cintia Ramírez.

— ¿Cómo empieza a gestarse el sueño del equipo puntano de fútbol femenino?

—En el año 2020, durante la pandemia, realizamos una capacitación de género y deporte de la Confederación Argentina de Deportes donde pudimos interiorizarnos bien en la historia, a través del deporte, de las mujeres y lo poco involucradas que estaban, no porque no quieran, sino porque se generó una cultura que estableció que una mujer no tenía porqué ser parte dirigencial o deportivamente de alguna actividad, incluso no poder ingresar a partidos o a eventos. Esta es una cultura que lleva ciento de años y que hoy por hoy se está rompiendo, tratando de desarmar esa idiosincrasia, aunque todavía estemos a años luz de la igualdad de género. En ese momento el fútbol femenino profesional comenzaba a tomar fuerza en Buenos Aires, pero los equipos del interior no teníamos posibilidades de acceder. Por la lejanía, la dirigencia de los clubes que eran la mayoría del conurbano votaban por la no participación.

— ¿Cómo lograron ese cambio?

—No aceptamos nunca esa condición, entonces empezamos a trabajar en ese fin, presentamos notas donde reclamamos por la federalización de la liga femenina hasta que conseguimos que cambiara esa modalidad, ahora todo equipo que quiera ascender deberá pasar por la categoría C, luego la B, hasta llegar a la Primera junto a equipos como River o Boca. Así logramos participar, ahora somos 27 equipos que debutamos este domingo, solo cinco somos del interior y a nosotras nos toca de local frente a Berazategui y la verdad que cuando recordamos el camino transitado hasta llegar a este momento es inevitable no emocionarse, porque muchas de las chicas ya habían tenido que elegir entre trabajar y su sueño, y esto en el fútbol masculino no sucede, porque incluso los futbolistas de categorías del Federal A, donde juegan Juventud y Estudiantes, equivalente a esta donde debutan las chicas, ya lo hacen de manera profesional y se dedican exclusivamente al fútbol. Sabemos que todavía no lo podemos comparar porque necesitamos realmente un desarrollo, una difusión, que la gente acompañe, y es en lo que estamos trabajando, en promocionar este equipo, en darle una buena impronta, una buena imagen, disciplina y la conducta que tienen los hombres en el entrenamiento del fútbol profesional, ellas entrenan dos veces al día, tienen un kinesiólogo, una nutricionista, no pueden salirse del protocolo de fútbol profesional y las chicas lo están cumpliendo al pie de la letra, ahora lo que falta es que la gente comience a contagiarse del fútbol femenino.

— ¿Tienen además un contrato?

—Sí, las chicas de San Luis Fútbol Club son las únicas que tienen contrato. Hemos decidido apostar de esa manera porque si queremos que ellas tomen conducta y lo tomen de manera profesional al fútbol, utilizando todo el día para entrenar y prepararse también tienen derecho en cobrar por ese trabajo y tomarlo de manera profesional. Las futbolistas tienen un contrato con la Secretaría de Deportes, se trata de un club ejemplo, porque queremos que la mayoría de los clubes tengan esta posibilidad de tener un equipo profesional y ayudarlas económicamente a las chicas. Esto no sucede con los demás equipos de la categoría, el nuestro es el único equipo profesional de la C que por voluntad y por motus propio de la Provincia y del Gobernador tiene un sueldo.

— ¿La profesionalización es una apuesta del Estado provincial?

—El Gobierno apuesta a este desarrollo, y cuando digo que apuesta a este desarrollo es porque desde que empezamos, en 2018, con el plan de desarrollo de fútbol femenino, como de otros deportes femeninos, largamos por ejemplo la Copa San Luis y después largamos la Copa de Verano de La Pedrera y el Gobernador nos pidió también una Copa de Verano femenina con los mismos premios que tenía el masculino de Boca-River, que se premiaba en ese momento con un millón y medio de pesos. Y se incluyó al equipo de San Luis, que fue un combinado que se armó en ese momento para que jueguen contra Boca y River y que también se llevara su premio económico. Ese fue un símbolo de lo que el Gobernador quería destacar: si vamos a hablar de igualdad hagamos igualdad realmente, en todos los sentidos, apostando al crecimiento, al desarrollo y acompañando aunque todavía la cultura no acompañe, porque si no nunca vamos a poder cambiar la perspectiva de género que queremos cambiar.

—¿Hubo como una especie de "repatriación" en la selección de las jugadoras?

—Sí, porque en Buenos Aires había muchas jugadoras de San Luis, un día nos juntamos a cenar con todas ellas y le contamos sobre este proyecto. Por supuesto que siempre tira más estar en un club grande, es el sueño de toda piba y hay que respetar, es súper valorable, pero nosotros les dimos esta oportunidad a aquellas que todavía les costaba estar lejos de su casa ,o a las que no tenían un contrato, de que tengan la posibilidad de empezar en la categoría C, con toda la contención que necesitan y así fue como muchas de ellas decidieron dejar equipos grandes, como por ejemplo Independiente y Comunicaciones para volverse a su provincia y tener un sueldo digno, estar cerca de la familia y jugar en canchas de primer nivel.

— ¿Algo que no pasa con todos los equipos grandes?

—Claro, no pasa. Muchas chicas creen que yendo a Buenos Aires quizás tienen un contrato profesional, entrenan en las mejores cancha y termina no siendo así, de hecho nunca consiguen lugar para entrenar ni para jugar, es más, la primera vez que River femenino y Boca femenino pudieron usar un estadio de primera fue hace dos semanas cuando jugaron el clásico por primera vez en el "Monumental", algo que debía haber pasado hace mucho tiempo y hoy recién está empezando a darse.

—¿Qué necesitan para que el fútbol femenino prospere?

—Que la gente acompañe y este domingo vaya a la cancha, porque es una señal de trabajo por la igualdad de género, porque abriendo este camino de posibilidad le da presión a la AFA para que invierta en el fútbol femenino, como a tantas asociaciones de fútbol, porque si va la gente hay movimiento, hay actividad y a la vez eso le da posibilidad de trabajo a un montón de chicas que desean realmente volcarse en el deporte y no lo hacen porque no tienen oferta económica, es todo una rueda. Necesitamos el apoyo de la sociedad, necesitamos un cambio cultural, porque también son fuentes de trabajo para ellas, para la familia, los hijos, las madres solteras, para lograr la independencia de la mujer.