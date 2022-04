UNViMe: aseguran que el contrato de alquiler de una vivienda es legal

Los primeros días de abril, la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) alquiló una propiedad para trasladar parte de sus oficinas. El inmueble está ubicado a pocas cuadras del rectorado y pertenecía al padre del actual secretario de Extensión Universitaria, Carlos Aostri. Según informaron las autoridades de la casa de altos estudios, no hay irregularidades en el contrato de renta porque actualmente la vivienda pertenece a un hermano del funcionario.

Cuando algunos sectores docentes y no docentes de la universidad tomaron conocimiento del nombre del propietario del lugar, se generó malestar, ya que consideran que "no es ético" vincular al secretario con el ámbito comercial. Según le comentaron algunas fuentes a El Diario, por el momento no tienen representación en el Consejo Superior y esperan que algún integrante de la oposición pueda realizar alguna presentación que defienda su postura.

"La UNViMe tuvo un crecimiento sostenido de alumnos y en el lugar donde estábamos antes era mucho el movimiento y la concentración de gente, estábamos prácticamente hacinados. Es por eso que el rector David Rivarola autorizó la contratación de una propiedad para poder descomprimir el trabajo", explicó Gastón Garialde, secretario general de la UNViMe.

Luego aclaró que ese edificio debía cumplir ciertos requisitos para ser útil y albergar oficinas administrativas. Uno de ellos era la distancia con el rectorado, otro las dimensiones de los ambientes y el precio del lugar. "La vivienda cumplía con los requerimientos, tal es así que pudimos hacer subdivisiones en el interior para distribuirnos de mejor manera. Está situado en la calle Belgrano, entre Junín y Pescadores", agregó.

El funcionario aseguró que hicieron un relevamiento por la zona y prácticamente no encontraron locaciones vacías, y las que había tenían un precio exuberante. El domicilio pertenecía a Carlos Aostri Ribas, padre del actual secretario de la casa de estudios. "Pero como es habitual, en el momento en que fallece el propietario, se realizó un juicio sucesorio y la propiedad quedó para un hermano del responsable de Extensión Universitaria. Incluso acordamos una rebaja en el precio y consideramos que no hay ninguna irregularidad en el contrato", aseguró Garialde.

La ocupación de las nuevas oficinas se extendería hasta fines de 2022. "Cuando finalice la obra en el edificio de Balcarce y Riobamba, vamos a desocupar todas las propiedades que tenemos rentadas, que en este momento son más de tres, para mudarnos a un lugar propio. De esta manera quedaremos en un espacio fijo y abarataremos costos", dijo. También aseguró que el contrato de alquiler estará publicado en el digesto de la UNViMe y que tienen 30 días de plazo para hacerlo.