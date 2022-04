Presunto secuestro en San Luis: el adolescente desmintió el hecho ante la Policía

No todo lo que dijo fue verdad. El lunes a la noche un adolescente de 16 años denunció que fue secuestrado en el barrio 544 Viviendas por cinco hombres que circulaban en un auto oscuro. Según señaló la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional del Poder Judicial, este miércoles la presunta víctima declaró por tercera vez ante la Policía y desmintió en gran parte lo que había referido en las dos declaraciones anteriores. Por ese motivo el fiscal de Instrucción 2, Ricardo Barbeito, “dio por descartada la existencia de los delitos de secuestro y abuso” en perjuicio del chico.

En total, el joven declaró tres veces de manera voluntaria en la Comisaría 3ª, acompañado por sus padres y por una psicóloga de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf). Una fuente de la investigación le contó a El Diario que la profesional realizó un informe sobre esas declaraciones y determinó, con base en algunas características del relato del chico, que mentía.

“En la primera y segunda testimonial había asegurado que un auto negro lo abordó y que sus ocupantes le robaron su celular, la billetera, lo obligaron a cambiarse la ropa y luego lo dejaron abandonado en Juana Koslay”, recordó el comunicado del Poder Judicial.

Pese a que el fiscal Barbeito llegó a la conclusión de que no se trató de un secuestro, la investigación continuará con el análisis de los registros de diversas cámaras de seguridad. “(Las imágenes) muestran al joven acercándose voluntariamente al vehículo e intercambiando palabras con sus ocupantes, que no se pueden divisar. Luego (el auto) se va sin que él lo haya abordado. Así todo, se siguen investigando otras filmaciones para averiguar la presunta comisión del delito de robo de un celular perteneciente al adolescente y que aún no aparece, e identificar el presunto vehículo oscuro”, resaltó la fuente.

Por último, la fuente de la pesquisa señaló que un médico del Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial, por orden del fiscal Barbeito, revisó al adolescente. “El chico en una de las declaraciones dijo que los sospechosos lo habían pateado y que lo habían punteado con un cuchillo aunque después dijo que fue con un destornillador, pero a la hora de la revisión el médico no le halló ninguna lesión concordante con lo que él relató en cuanto a la agresiones. Solo refirió que en la parte interna de sus labios tenía unos raspones que podrían ser compatibles con una piña o podrían haber sido provocados de otra manera, como por ejemplo un accidente doméstico con una puerta. El chico tiene brackets”, resaltó.