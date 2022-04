Barba: "La Semana Santa nos recuerda el triunfo de la vida"

Los fieles católicos atraviesan la semana más importante del tiempo litúrgico y se aproximan a la celebración del Triduo Pascual (período de conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo). El obispo de San Luis, Gabriel Barba, instó a vivir la fe en familia, con la esperanza del triunfo de la vida sobre la muerte.

“Creemos en un Cristo que ha muerto y resucitado. Estamos tristes por las noticias sobre la guerra, otra vez el mundo se equivoca por el mismo lado: siembra muerte y dolor. La Semana Santa nos recuerda que la vida triunfa sobre la muerte, siempre. La resurrección de Jesús es el gran triunfo de la vida. Esta luz de la Semana Santa y de la Pascua es la que tenemos que llevar a todos los cristianos. La vida triunfa sobre la muerte, en cada oscuridad o instancia de mi corazón”, subrayó.

Las comunidades parroquiales de la provincia ya celebraron la tradicional misa del Domingo de Ramos, que es la puerta de entrada a la Semana Santa. Ahora, la próxima ceremonia importante será hoy: la Misa Crismal, un histórico ritual que congrega a la totalidad de los sacerdotes de la diócesis.

Si bien es un encuentro que se desarrolla el Jueves Santo, en algunos lugares se autoriza adelantar la fecha para facilitar la llegada de los participantes. Esta vez, en San Luis se concretará hoy a las 10 de la mañana. Los presbíteros renovarán sus promesas frente al obispo y llevarán los óleos sagrados, que se utilizan en bautismos, confirmaciones o con los enfermos, para que sean bendecidos. Se tratará de una jornada muy fuerte.

Para mañana a la noche, oficiarán la Institución de la Eucaristía y el viernes conmemorarán la muerte de Jesús; se trata de un día de luto. “Recordaba en diferentes entrevistas que antes eran jornadas en las que no se podía cocinar, no se podía barrer, no se prendía la radio y si se escuchaba, había música clásica. Eso cambió un poco; sin embargo, el sentimiento es el mismo. El viernes es cuando hacemos memoria de Jesús muerto, pero la Semana Santa no termina allí, sino que toma toda su dimensión el Domingo de Pascua”, explicó.

Ayuno

Barba recordó conceptos sobre una antigua tradición bíblica: el ayuno. Históricamente fue una práctica implementada en diversas culturas como un medio de crecimiento espiritual y, en la religión católica, cobra un sentido fundamental en estas fechas, especialmente con el consumo de carne.

“Lo referente a la carne era privarse de un alimento principal, pero lo importante es no quedarnos solo con el ayuno alimenticio. El ayuno es privarnos de algo para ofrecer ese acto a Dios y convertir la privación en solidaridad. Me privo para ser solidario con el otro, me privo para unirme en el sentimiento de quienes ayunan por obligación y no por opción. En las misas de estos días les decía a los fieles que por ahí no me cuesta dejar la carne, pero sí pavear con el teléfono. Entonces ayunar de pavear con el teléfono sería un buen ayuno cristiano al que todos podemos acceder”, expresó.

También destacó que mañana se desarrollará la tradicional visita a las siete iglesias. El recorrido será por la noche, a las 21:30, y consiste en el símbolo de los siete dolores de la Virgen.

“La muerte ya no tiene la palabra final. La muerte puede tomar muchos rasgos: la pérdida de esperanza, la pérdida de la alegría, el fracaso. Jesús vino a dar vida en abundancia. Este es el mensaje de Pascua, que cada uno mire su cruz, su dolor, su historia, que desde ahí Jesús nos viene a levantar para darnos dignidad. Cuando hablamos de la salvación no solo hacemos referencia a la plenitud del cielo, al que todos queremos llegar. Jesús quiere que hoy habite esa plenitud en nuestros corazones. Hoy es el primer paso para llegar a la casa del Padre”, concluyó.

Redacción/MGE