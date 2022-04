En los kioscos llega a triplicarse el precio de venta de la tarjeta SUBE

Necesidad. Tras la falta de stock que se registró en las últimas semanas, los usuarios ahora no escatiman gastos. Foto: Martín Gómez.

Tras más de un mes sin suministro de tarjetas SUBE en la ciudad de San Luis, hay un principio en la normalización en la distribución de los plásticos. Aunque todavía hay comercios que no acceden a nuevas remesas, varios ya las venden. Lo cierto es que con la llegada de stock, los kioscos manejan precios que difieren en su monto y llegan hasta casi triplicar el valor oficial.

“Nosotros proveemos la tarjeta que nos envían directamente desde SUBE. El valor se traslada al usuario, es decir, en la primera carga se descuentan $90, que es el precio del plástico. Para graficar, si se cargan $200 quedará un saldo de $110 para utilizar; esto es por única vez. Los negocios deberían hacer lo mismo, pero ocurre algo similar a lo que pasa con otro tipo de operatorias como la carga virtual: ellos asignan una diferencia. Los usuarios tienen que ir a los puntos de entrega oficiales para no pagar sobreprecios”, informaron desde Transpuntano Sapem.

En la ciudad, se pueden conseguir en los Centros de Atención al Vecino (CAV) de la Tercera Rotonda y del centro. También están disponibles en las oficinas de Bolívar y General Paz, en el Mercado Municipal y en los CAV ubicados en Los Tres Barrios, José Hernández, Rawson, San Martín, Félix Bogado, Jardín San Luis y 500 Viviendas Norte.

En los kioscos la situación es diversa. Algunos comercializan las tarjetas entre $180 y $200, que son los valores más bajos que se pueden advertir en la compra por fuera del sistema de entrega oficial. El resto las vende en $230 y $250. A esos montos se deben sumar entre $10 y $20, que cobran a modo adicional por el servicio de recarga.

En la página www.argentina.gob.ar/sube se encuentran detallados los puntos de venta.

La demanda de plásticos es alta no solo en San Luis, sino en todo el país. La producción estuvo afectada por faltantes de materia prima y eso provocó dilaciones en la entrega de remesas a las jurisdicciones. Esta situación se vive en la calle con cierta incertidumbre, con lo cual los usuarios no escatiman gastos y compran las tarjetas sin importar los precios.

“La comercialización estaba interrumpida desde hace 45 días aproximadamente. La semana pasada ya empezamos a vender. La tarjeta viene sin saldo, el usuario debe concretar la carga. En nuestro caso, unas 20 personas por día vienen a comprar”, señaló Cindy Barrera, quien atiende un local en el microcentro.

Franco Santucho trabaja en un kiosco de la calle Belgrano. Mencionó que la venta se normalizó y que el stock se actualizó sobre el inicio de la semana. Remarcó que aunque hubo jornadas en las que asistieron muchos clientes que buscaban el plástico, en su caso particular mermó un poco la demanda.

La situación de Franco Funes, quien está a cargo de un maxikiosco de calle San Martín, es distinta. Si bien concretó un pedido al proveedor, por el momento no tiene abastecimiento. “Desde el 22 de febrero aproximadamente que no tengo SUBE para la venta. Por entonces, nos enviaron un comunicado en el que aseguraban que no había productos para la fabricación y que el problema del

desabastecimiento se podía extender por varias jornadas”, aseguró.

Augusto Ortiz, encargado de un local de calle Pringles, coincidió en que tampoco logra renovar el stock. “Se habla de la semana que viene como una fecha estimada para la entrega de nuevas tarjetas. A nosotros nos cobran un precio por el plástico. Las tarjetas que vendemos vienen sin saldo; las ofrecíamos a $200, no sé ahora qué actualización van a tener”, puntualizó.

Un problema nacional

La escasez de tarjetas afectó a miles de usuarios en todo el territorio nacional; el sistema funciona en al menos 40 localidades del país. En San Luis, se trata del medio más económico para movilizarse, además de contar con beneficios exclusivos para estudiantes, jubilados y trabajadores, entre otros. Para miles de vecinos, se trata de una herramienta fundamental para circular.

La vuelta a la presencialidad en diferentes sectores generó un incremento en la demanda; no se pudo dar respuesta hasta la semana pasada, cuando la situación empezó a normalizarse.

Desde SUBE activaron una operatividad para relevar sitios de venta y así proyectar nuevas instancias de abastecimiento. Incluso a mediados del mes pasado se distribuyeron más de 130 mil tarjetas; afirmaron que trabajarían en la modificación de la red de entrega, dado que se registraba un stock de aproximadamente 1 millón de plásticos que se vendieron pero que no se habían entregado a las empresas.

MM