El TC2000 planea correr en La Pedrera de noche

En el calendario 2022 del TC2000, la penúltima fecha está programada para el 23 de octubre y tiene como plaza elegida La Pedrera, escenario ubicado en Villa Mercedes, a la que la categoría no visitó nunca.

Sin embargo, para este año, los hermanos Levy, al mando de la categoría, tienen previsto ir al circuito y ya plantean la alternativa de correr de forma nocturna, que solo se hacía en Santa Fe.

“A nosotros nos encantaría correr el sábado a la noche, que es lo que estamos hablando con ellos. Todo va a depender de la infraestructura y las posibilidades que tenga la provincia de San Luis en llevarlo adelante. No tengo ninguna duda que Daniel Bassi, quien es el responsable, y todo su equipo van a tener la mejor predisposición y el desafío de poder llevarlo adelante”, manifestó Alejandro Levy ante la consulta de Carburando.

Ahora, la premisa es que la cita en La Pedrera tenga dos finales y que la del sábado sea nocturna. Sobre esta posibilidad, opinaron los pilotos, quienes le dieron la derecha a la iniciativa.

“Me encantaría que se pueda hacer de noche y veo bien a estos autos. Creo que se puede hacer fácilmente de forma nocturna”, expresó Julián Santero, mientras que su compañero Jorge Barrio aseguró que “estaría bueno correr de noche en La Pedrera, porque sería un atractivo más al hecho ya de correr en un callejero. Sería un incentivo más para una carrera que sería interesante para la gente, porque un circuito urbano es la forma más copada de acercarle el automovilismo al público”.

Otro de los que habló de este tema fue Fabián Yannantuoni: “Entiendo que se podría dar la alternativa. Me encanta la pista y es para que corramos con estos autos. Además, de día o de noche, hay que correr, más allá de que no veo mal que la carrera sea nocturna, porque hemos hecho competencias en Santa Fe con buena iluminación y está claro que se puede”.

Por último, Facundo Ardusso también avaló la idea que hoy tienen quienes dirigen los destinos del TC2000. “Está bueno que vayamos a La Pedrera, porque el TC2000 no fue nunca. No se asociaba a la categoría con ese circuito y por eso es positivo el hecho de ir. A mí me encantan los callejeros, ya sea de noche o de día, así que ojalá que volvamos a transitar por callejeros porque es un plus y es una exigencia mayor para los pilotos y los equipos”, finalizó.