Leonel Pernía se impuso en el TC2000 en Rosario

El tandilense Leonel Pernía abrió la temporada 2022 en el TC2000 con una victoria en el autódromo rosarino "Juan Manuel Fangio". Julián Santero (Toyota) y Bernardo Llaver (Chevrolet) completaron el podio.

Agustín Canapino lideraba la carrera, pero inconvenientes en su vehículo de Chevrolet lo obligaron a abandonar la competencia y beneficiaron a Pernía, que se quedó con la punta.

"Hoy ganamos por el abandono de Agustín. En el verano no sabíamos si íbamos a empezar, y no es bueno pasar por eso. Agradecido a todos los que hicieron posible estar presentes. Nos mueve más la pasión que los vaivenes de las empresas mismas", señaló Pernía luego del triunfo.

Llaver, por su parte, apuntó contra el ganador: "Fue muy difícil porque corrí toda la carrera con el piso roto por un toque con Pernía, que no sé por qué no me dio lugar. Una pena porque se escapa la chance de pelear por la victoria. Una lástima que Leonel no me haya dejado lugar cuando volvía del piano en esos primeros metros".

A su vez, el escolta Santero manifestó: "Me quedo con gusto a poco porque tenía mejor ritmo que Pernía. Pero estamos bien, nos vamos primeros en el campeonato. Esta vez fue muy chica la diferencia del Push to Pass, no había forma de dejar atrás al rival en esa acción".

En el campeonato de TC2000, Pernía y Santero son los líderes con 39 puntos, seguidos por Ardusso, con 27 unidades.

La segunda fecha se disputará el domingo 10 de abril en el autódromo "Ezequiel Crisol" de Bahía Blanca.

Télam/NA/SD.