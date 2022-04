Low fi de la infancia: Lux Raptor en San Luis

Dos teclados, uno de juguete, y una máquina de ritmo, son suficientes para que Marina Pérez, alias Lux Raptor, haga su magia de música experimental low fi. Luego de haber tocado en bandas como Hermanos McKenzie, Les Mentettes, Los Álamos y con Paula Maffia, desde 2015 emprendió su camino como solista y le gustó. Después de dos años encerrada en un estudio de grabación, emerge a la superficie en su primera mini gira que la llevará a Casa Wicca en la capital puntana mañana a las 22, donde compartirá escenario con Paulette. El sábado se presentará en Hipólito Bar, en Villa Mercedes.

Lux Raptor lleva varios años en el mundo de la música; pasó por varios proyectos musicales hasta que conformó su propuesta solista. A pesar de que siguió tocando con bandas, ella sabía que la iniciativa de tocar sola en el escenario, la imponente sensación de soledad, de ser ella contra el mundo, era lo que quería hacer.

Su backline son dos teclados y una máquina de ritmos; todo analógico, nada de computadoras. Con eso arma sus canciones experimentales, ritmos que hace con objetos antiguos que le dan una calidad sonora low fi. “Me inspiré en un tecladito de juguete que era de mi infancia, fue el primero que tuve. En un momento lo sumé a mi set, pero es muy limitado, solo podés tocar una tecla a la vez. Ahora tengo otro, que también es de juguete”, contó.

La artista cree que cuanto más tiene, más quiere. "Me pasó con los instrumentos, pensando que cuando tenga el teclado más grande y más completo iba a tener todo. Y de repente siento que para la música no hace falta mucho más que esos recursos que tenemos; e incluso me pasa con un teclado, que de pronto me pone una propuesta limitada y eso me invita a sacarle más el jugo, adaptarme a lo que hay y no necesitar más”.

Tras la salida de su álbum "Transparente" en 2021, Lux sale por primera vez de gira, a través de un subsidio que obtuvo por el Instituto Nacional de la Música (Inamu); inmediatamente después de haberlo ganado se contactó con la difusora de artistas, Zorro Camarón Discos, y coordinaron las dos fechas en San Luis. “Siempre toqué en lugares cercanos a la Capital Federal; esta vez es más importante, porque me voy sola, por más tiempo y más lejos”, expresó.

Después de la minigira, Lux Raptor quiere volver a enamorarse de salir a tocar. "Armar una fecha es totalmente autogestivo, y estoy sola en esto; todo lo que no es música no me agrada tanto, la parte de la promoción, entonces lo pospongo bastante. Cuando vuelva a Capital voy a ver si me da un push de autogestión”, indicó.