Pádel: Maxi Sánchez no jugará más junto al brasilero Pablo Lima

El villamercedino Maximiliano Sánchez y el brasilero Pablo Lima anunciaron la ruptura, y le pusieron así punto final a una etapa que duró un poco más de 3 meses, con resultados que si bien no fueron malos, tampoco fueron los esperados para el primer tramo de la temporada 2022 de pádel profesional.

Ambos jugadores se encargaron de hacer oficial la noticia en las últimas horas, a través de comunicados publicados en la red social Instagram.

"Ha sido una decisión incómoda y puramente deportiva. Maxi y yo no jugaremos más juntos. Sinceramente, creo que no he podido aportar lo que necesitaba la pareja. Podría poner muchas cosas, pero prefiero pedirte perdón por el problema ocasionado. Muchas gracias por tu entrega y profesionalidad, y, una vez más, disculpas", escribió en su cuenta Lima, el primero de dos jugadores en confirmar la noticia.

Por su parte, el "Tiburón" subió luego: "Hasta aquí llegó nuestra unión juntos. Pablo y 'Juanjo' (Juan José Gutiérrez, entrenador), gracias por el trabajo y ayuda en estos meses. Les deseo lo mejor. En estos días les anunciaré quién será mi nuevo compañero. Y gracias a todos por la fuerza y el cariño de siempre".

El villamercedino y el de Porto Alegre jugaron 5 torneos durante su etapa, cuatro de ellos en el World Padel Tour y el restante en la Premier Pádel.

En el World Padel Tour las cuatro competencias que alcanzaron a disputar los vieron llegar hasta cuartos de final (Miami Open, Reus Costa Daurada Open, Vigo Open y Alicante Open), mientras que en la Premier Pádel se despidieron del único torneo que jugaron en octavos de final (Qatar Major 2022).

Los dos exnúmero 1 del WPT no cosecharon como pareja malos resultados, pero sí estuvieron lejos de alcanzar un rol protagónico en el comienzo de la temporada, que fue uno de los objetivos planteados a principios de año.

Consumada la ruptura, el brasilero ya avisó que su nuevo compañero para lo que resta de temporada será el chaqueño Franco Stupaczuk, quien tras el Alicante Open confirmó que dejaría de conformar dupla con el español Alejandro Ruiz.

"A partir de ahora formaré pareja con Franco Stupaczuk. Estoy muy ilusionado de poder compartir pista con este gran jugador. Soy consciente del desafío que tengo por delante y no me guardaré nada, para poder aprovecharlo al máximo", escribió Lima en Instagram.

En tanto, Maximiliano Sánchez anunciará en los próximos días el nombre de su pareja, con quien se espera que empiece a competir a partir del Bruselas Open, en Bélgica, el 1° de mayo.

