Después de dos años, volverán a pedalear a Renca en caravana

A fuerza de pedalear, los feligreses volverán a demostrar toda su fe en el Cristo de Renca. Después de dos años en los que las restricciones sanitarias impidieron la tradicional caravana, este 1º de mayo saldrán nuevamente de forma masiva y para eso ya convocan a quienes deseen inscribirse para participar.

Tras el fallecimiento del habitual organizador, Alberto Eugenio Llambías, en abril del año pasado, esta vez quienes están al frente de toda la logística son sus cuatro hijas y sus respectivas familias, quienes decidieron continuar con un legado que iniciaron sus abuelos en 1980 y tienen la experiencia suficiente para seguir.

"Hay mucha gente que nos pedía que continuáramos. Entonces nos reunimos con un grupo de amigos de mi papá, que son quienes nos ayudan con la organización. Estamos agilizando todos los pedidos y convocando a personas de otras localidades. Trataremos de que salga de la mejor manera, como él lo hacía", recordó Eugenia Llambías, una de las hermanas.

La Caravana de la Fe comenzó en 1980 y aún no se detiene. Hacen 135 kilómetros en bicicleta.

Si bien es cierto que durante 2020 y 2021 no pudieron realizar la caravana de forma abierta, los más allegados a la comisión pedalearon con un círculo más reducido para no interrumpir la tradición y cumplir con sus promesas. Ahora, las condiciones sanitarias permiten nuevamente convocar libremente. Ya hay más de 150 anotados y una gran cantidad de interesados que se sumarían en los próximos días.

"Tenemos muchas consultas en las redes. Hay ciclistas de otras localidades que quieren saber más y participar. Llaman de Naschel, de Tilisarao, de Concarán, de San Luis, de La Punta, de Fraga, de Unión, de Buenos Aires, los que siempre vienen de Rosario y se agregaron del interior de Santa Fe también", contó Eugenia.

Las inscripciones se realizan en la que era la casa de Llambías, en Leonismo Argentino 268, todos los días desde las 8 hasta las 12 y desde las 14 hasta las 21. Hay tiempo hasta el 24 de abril. Cobran un canon de 1.000 pesos para solventar los gastos de la logística y ofrecerles el almuerzo a los ciclistas cuando llegan a Renca (este año el menú previsto es pollo al disco). Aunque aseguraron que a las personas que viajan desde más lejos o venden rifas para conseguir fondos les cobran una tarifa mucho menor.

Esto no tiene fines de lucro. No hay otro interés que tratar de ayudar a que los fieles cumplan con sus promesas. Eugenia Llambías

"Esto no tiene fines de lucro y no nos quedamos con nada de dinero. No hay otro interés que tratar de ayudar a que los fieles cumplan con sus promesas y seguir sosteniendo la idea principal de nuestro padre. Para nosotras es una emoción muy grande", expresó.

No hay limitaciones ni de edad ni de tipos de bicicletas para sumarse. Lo único que piden es que quienes se anoten tengan el hábito de salir a pedalear y que consideren estar en buenas condiciones físicas para realizar el viaje. De todos modos, "en ningún momento abandonamos a nadie. Si se cansan, llevamos un tráiler donde pueden cargar la bici y subir al colectivo para descansar. También nos acompaña Defensa Civil, que los atiende en caso de que se acalambren o que haya alguna emergencia, además de la ambulancia y la Policía", aclaró Gabriela, otra de las hermanas organizadoras.

El trayecto total es de alrededor de 135 kilómetros y realizan diferentes pausas en el camino para recargar las energías (Ver "Paradas para reponer fuerzas"). La parte más complicada es la subida desde Villa Mercedes hasta El Morro, porque es donde el viento se hace más intenso y obliga a pedalear con intensidad. "Por lo general esa parte nos demora unas cinco horas o más. El resto del trayecto es un poco más placentero y estimamos llegar a Renca a eso de las 15 o 16, para el almuerzo, mientras que el regreso lo hacemos en los colectivos", repasó.

Paradas para reponer fuerzas

► Salida

Parten a las 6 de la mañana desde la sede de Radio Mercedes (Balcarce 1392) para seguir con la costumbre de Llambías.

► Primer alto

La primera pausa es en el campo de la familia Peirone, que todos los años ofrece tortas fritas y mate cocido caliente a los ciclistas.

► El Morro

Luego de la parte más difícil, entran a la localidad y la Intendencia los espera con café y bizcochos.

► La Toma

No ingresan al pueblo, pero se detienen en el puente de acceso, donde les dan frutas, agua y cereales.

► Naschel

La Municipalidad también los espera con tentempiés.

► Tilisarao

Bajan todos de los colectivos y hacen la última tirada para ingresar en pelotón a Renca.

Redacción / NTV