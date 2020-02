Más de cien chicos recorrieron las calles de la ciudad en sus bicis

Bajo un cielo gris y lluvioso, unos 120 niños participaron ayer de la novena edición del "Tour de Ciclismo" que organizó el Club Aseba. Los niños calentaban el cuerpo al aplaudir y cantaron "ni la lluvia nos paró", antes de la largada. A las nueve de la mañana estaban convocados los chicos, a los que les esperaba una jornada con un tinte especial por ser la primera edición sobre suelo mojado.

Con la compañía de los profesores y sus familias, los niños de la escuela de verano y deportistas de Aseba abrieron la actividad deportiva. Participó del evento la colonia de verano municipal. También el equipo de ciclismo Continental y el Programa de Deportes.

Antes de iniciar el recorrido por el circuito, profesores, deportistas, chicos y familiares gritaron a coro la cuenta regresiva para motivarse aún más.

El tour comenzó en la Iglesia Catedral y recorrieron las calles que rodean la Plaza Pringles. Los pequeños ciclistas contaron con cinco puestos de hidratación, con agua y frutas. Pasaron por la terminal de ómnibus y finalizaron en el club donde vieron la línea de meta.

El coordinador deportivo de Aseba, Walter Barbeito, dijo que fue una experiencia con dificultad por las condiciones climáticas, pero estaban preparados para enfrentarla.

"Desde que comenzamos la colonia de verano, los chicos saben que la primera semana de febrero tenemos este evento, se motivan y empiezan con mucha anterioridad a prepararse y a poner a punto sus bicis también. Es una actividad muy familiar, todos pueden participar", expresó Barbeito entusiasmado.

Los protagonistas dijeron que la lluvia fue una motivación extra. Para muchos fue la primera vez que andaban en bicicleta bajo lluvia. En cambio, veinte deportistas, que comienzarán sus entrenamientos de pretemporada, realizaron el tour a trote.

El desafío para los chicos era terminar el recorrido sin subirse a la camioneta que los acompañó en caso de que se agotaran. Lo lograron, dado que no hubo ningún abandono, todos completaron la prueba.

El gerente del club, Juan Albornoz, se mostró muy conforme y calificó el tour como "fantástico y único". "Decidimos no suspender el evento porque la lluvia era tenue, no había viento, tormenta e -léctrica y no había posibilidades de granizo", expresó.

Fue una edición atípica no solo por la lluvia. Muchos deportistas no largaron desde la Catedral, sino que se sumaron al tour durante el recorrido. "En cada esquina frenaban autos, los padres bajaban a los hijos, se iban sumando, los esperábamos y seguíamos. Fue una edición impecable", expresó Albornoz.

Valentín y Joaquín, pequeños ciclistas de diez y nueve años, recorrieron por primera vez el circuito. Antes de la largada, muy valientes expresaron que la lluvia no les daba miedo, y aseguraron que iban a llegar primeros.

Guillermina, una niña de ocho años, participó por primera vez. Gabriela, su madre, mientras esperaba a que su hija largara, expresó que nunca la había dejado sola en una actividad en la calle. "Tengo miedo como cualquier mamá, pero acá estoy, toda mojada y despeinada porque Guillermina estaba entusiasmada y yo la acompaño", comentó.

El Tour de Ciclismo fue realizado para niños mayores de ocho años, sin límite de edad. Paralelamente se realizó una actividad similar para los más chiquitos en el Parque de las Naciones, que tuvo mucha repercusión.

"Lo que más nos entusiasma y nos emociona es el apoyo de los padres, cómo acompañan a los chicos", dijo Albornoz.

También agradeció a la Municipalidad y al gobierno provincial por la logística. "El trabajo de la Policía de Tránsito municipal y provincial fue excelente", manifestó.

Hubo un total de 250 chicos invitados al tour en las calles del centro puntano y 170 al parque. Para celebrar el éxito del tour, anoche el club tenía previsto realizar una fiesta de la espuma para los chicos de la colonia de verano. En el menú habían hamburguesas, gaseosas y licuados para agasajar a los niños que entretuvieron todo el verano. Más de 300 entradas anticipadas fueron adquiridas para la celebración.

Emilio Vega, profesor de Aseba, detalló que participarán en los torneos regionales de básquet, fútbol, patín y vóley. A su vez, los chicos de handball y vóley jugarán los torneos nacionales.