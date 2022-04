Los casos de gripe se adelantaron al invierno en la ciudad de San Luis

En las últimas semanas la guardia de hospitales y clínicas, de la salud pública y de la privada, tuvieron un aumento de consultas por casos de adultos y niños con síntomas notorios de gripe, algo que generalmente en otros años sucedía en junio y julio. Un relevamiento de El Diario permitió comprobar que el virus de la influenza llegó mucho antes de lo que ocurría en las épocas previas a la COVID-19.

"A nivel nacional y provincial hay una aumento de las Enfermedades Tipo Influenza (ETI), que pueden ser producidas por distintos virus, el de la gripe que puede ser A o B. Dentro las A hay diferentes subtipos como la H1N1 y la H3N2, esta última es la que más está circulando y tiene el componente de la actual vacuna antigripal", precisó el jefe del Programa Epidemiología del Ministerio de Salud, Rodrigo Verdugo.

Manifestó que el adelantamiento de la enfermedad se debería al cambio de clima y a la susceptibilidad de la población. "Los fríos llegaron antes, cuando el calor nos acompañaba hasta fines de abril; y desde 2019 no teníamos gripes, en 2020 y 2021 el virus prevalente fue la COVID-19. Hay muchas personas que no se contagiaron durante estos dos años. Por eso ahora existen más casos debido a la sensibilidad de la población", explicó el especialista.

Afirmó que el hecho de ir disminuyendo los casos de COVID-19 dejó que avanzaran los virus que atacan las vías respiratorias y contagian principalmente a los menores. "Afecta a los niños porque nunca se habían encontrado con este tipo de influenza. Comenzaron a concurrir al jardín o a la escuela, eso favoreció el contacto de persona a persona y se infectaron desarrollando los síntomas", detalló.

El funcionario dijo que no hay un registro numérico de las ETI. "No es como la COVID-19, que teníamos una cifra certera de los casos, lo que se hace es un muestreo y dentro de ese muestreo se analiza lo que está circulando", señaló.

El director médico de la Clínica Italia, Ricardo Páez, señaló que en los últimos días, un 90 por ciento de las consultas en las guardias clínica y pediátrica fue por causas gripales. "Hubo casos complicados por infecciones broncoidales donde los síntomas fueron fiebre, dolor de garganta y malestar general, entre otros", dijo.

Coincidió con Verdugo sobre que durante la pandemia no hubo gripe. "No generamos anticuerpos en estos meses, al estar confinados, usar barbijo, y por el distanciamiento que existió, por eso el virus no se trasmitió. Ahora uno se engripa fácil", señaló.

El presidente del directorio del sanatorio Rivadavia, Guillermo Fiesta, manifestó que existió un gran incremento en el caso de enfermedades respiratorias relacionadas a la gripe, que bajó en los últimos cinco días el número de consultas y esperan que continúe el descenso. "Entre el 80 y el 90 por ciento fueron cuadros respiratorios y la mayoría eran de gripe A", dijo.

Afirmó que el mayor número de casos de gripe afecta a los menores, debido a que volvieron a las clases presenciales. "Son un factor importante para la diseminación de los grupos de las infecciones virales, y ese contagio llega a los mayores y a los ancianos", señaló.

El directivo afirmó que si se mantuvieran los protocolos contra la COVID-19 (el uso del barbijo y distanciamiento social, entre otros) para la gripe sería menor el número de afectados. "Utilizando esas medidas se podrían prevenir todas las enfermedades respiratorias que circulan", destacó.

