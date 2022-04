"La palabra héroe me queda enorme, pero sirve para contar lo que pasó"

“Tenía 19 años, eran otras ideas, otros sueños, quería conocer el mar, navegar y de pronto esta noticia me provocó un sentimiento que nunca más pasé. Tuve miedo, angustia, sensaciones encontradas y difíciles de explicar. Desembarcamos en apoyo a las tropas y los comandos que llegaron para proteger la isla”, contó el daractense Aldo Barroso, veterano que participó en aquel histórico 2 de abril para defender a las Islas Malvinas, hace exactamente 40 años.

Ingresó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para cursar la carrera de suboficial y fue enviado a Puerto Belgrano, donde aprendía diversas tareas de reparación y mantenimiento, pero nunca imaginó que las simulaciones y las visitas al mar por pruebas se volverían realidad algún día.

“Con mis compañeros nos enteramos el mismo día que subimos a bordo. Nos pidieron los trajes para salir a navegar y nos pareció normal porque sabíamos ir por 15 días. Luego nos formaron y nos informaron que no era una práctica, sino que íbamos a la guerra”, recordó.

El hombre embarcó en el destructor ARA Hércules y junto con su grupo fueron escoltas del portaaviones 25 de Mayo, que custodiaban porque no tenía defensa y “eran blancos muy apetecibles”.

“Fue el viaje más silencioso que tuve en todo ese tiempo, que fueron muchos. Se escuchaba únicamente el rugido del mar. Todos estábamos sorprendidos y atemorizados por el peligro, porque uno se imaginaba lo que podía pasar. Había gente más grande que tenía familia y ni siquiera pudieron avisarles, porque no teníamos la tecnología que hay ahora”, aseguró.

Aquel 2 de abril, desde la mañana ya estaban ubicados en el puerto para apoyar a sus compañeros que tenían las tareas más difíciles. “La primera imagen que se me viene a la mente es la de las casas entre la niebla y también recuerdo los sonidos de los aviones”, comentó.

El buque tenía un cañón en la proa y Aldo era el encargado de abastecerlo de municiones en caso de que hicieran falta. Las cargaba en un carro y luego las subía. “Todos teníamos un rol determinado pase lo que pase”, aseveró.

Barroso tiene 59 años, es nativo de Justo Daract, donde vive junto a su esposa, sus dos hijos y dos nietos. Cuando terminó el conflicto, las secuelas emocionales no le permitieron seguir en la ESMA. En 2015 tuvo la posibilidad de visitar nuevamente Malvinas para conmemorar a sus pares que dejaron allí la vida.

“Decidí irme y me dieron la baja voluntaria. Regresé y trabajé en varias empresas privadas. Hasta la actualidad colaboro con organizaciones y si me invitan a dar charlas a las escuelas voy sin problema, porque las nuevas generaciones deben conocer la historia. Siempre que me dicen héroe siento que me queda enorme, pero sirve para contar lo que pasó”, dijo.

