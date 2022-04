Restituyen documentos robados a Edgardo Esteban durante la guerra

El director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y ex combatiente Edgardo Esteban recibirá este jueves la restitución de sus documentos personales sustraídos durante la guerra de Malvinas, hace 40 años, durante una ceremonia que se realizará en el Palacio San Martín.

La ceremonia de entrega estará en encabezada por el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Guillermo Carmona, informó la Cancillería en un comunicado.

En el acto, estarán presentes el embajador argentino en el Reino Unido, Javier Figueroa, el abogado Federico Cincotta y la periodista e historiadora Alicia Panero.

En julio de 2020, gracias a la advertencia de Panero, Edgardo Esteban tomó conocimiento de que su cédula de soldado y un rollo de fotografías, entre otros objetos, habían sido subastados en la plataforma de comercio web eBay, en Londres, como “trofeos de guerra”.

Sus pertenencias habían sido sustraídas hace 40 años cuando fue tomado prisionero y embarcado en el buque británico SS Canberra en 1982, en el final del conflicto del Atlántico Sur, y terminaron siendo adquiridas por un privado y posteriormente vendidas a un coleccionista anónimo.

Javier Figueroa, embajador argentino en el Reino Unido, realizó varias gestiones ante el comprador reclamando su devolución, pero ante su continua negativa y por sugerencia del abogado Damián Loretti, el 31 de marzo del 2021 Edgardo presentó en Londres, a través del abogado Federico Cincotta, una denuncia penal.

La presentación fue realizada ante la Policía Metropolitana londinense contra los tenedores ilegales para intentar recuperar sus pertenencias.

El pasado 11 de abril la división antiterrorista de la policía británica hizo entrega a la Embajada argentina en Londres de estos objetos robados.

El equipo de investigación del Museo Malvinas trabajará en identificar a los dueños de las fotografías y en restituirlas.

Las autoridades informaron además que, hasta que no se encuentre a sus protagonistas y no sea expresamente autorizado por ellos o sus familiares, no se harán públicas.

