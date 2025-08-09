  • Nuestras redes
Caso \$libra

Experto en sistemas afirmó que “Julian Peh” es un alias para hacer negocios

Maximiliano Firtman advirtió que el creador de \$libra usó una identidad falsa en reuniones oficiales y que su verdadero nombre sigue siendo un misterio para la justicia.

Por redacción
| Hace 3 horas

El especialista en sistemas y periodista Maximiliano Firtman puso en duda la verdadera identidad de “Julian Peh”, uno de los creadores de la criptomoneda \$Libra, al sostener que se trata de “un nombre artístico que se puso para hacer negocios”.

 

En diálogo con Radio Splendid, Firtman aseguró que en el registro protocolar de audiencias del Gobierno “ingresó con una identidad que no era”. En ese sentido, recordó que la delegación de Interpol en Singapur informó recientemente a la Justicia argentina que no existen registros de nadie con el nombre de Julian Peh en aquel país.

 

“El 15 de febrero, la cuenta de la Oficina del Presidente en X afirmó que el proyecto de \$Libra era de Julian Peh. La empresa de Peh se dedica a hacer bots de inteligencia artificial para hacer trading”, detalló.

 

El experto también señaló como llamativo que “la reunión protocolar fue registrada con un pasaporte que no era”, en referencia al encuentro que Peh mantuvo con el presidente Javier Milei.

 

Respecto al avance de la causa, Firtman cuestionó que “hasta ahora, la Justicia preguntó inocentemente a Migraciones si había ingresado un tal Julian Peh”, mientras crece el escándalo por el desplome del valor de la criptomoneda tras su difusión por parte del mandatario, lo que dejó un importante número de inversores damnificados.

 

