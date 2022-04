Buscan facilitar y regular el uso de monopatines eléctricos

Sustentable. Uno de los principales beneficios refiere al cuidado del medio ambiente; no emite gases. Foto: uno de los principales beneficios refiere al cuidado del medio ambiente; no emite gases. Foto: Martín Gómez.

El Concejo Deliberante de San Luis inició un diálogo, a instancias de la Comisión de Seguridad, que busca diagramar disposiciones que faciliten y regulen el uso de los monopatines eléctricos. Afirman que la idea es agilizar el escenario para este tipo de vehículos orientados a las micromovilidades y la sustentabilidad.

“Había algunos proyectos que tenían que ver con promover el uso de la bicicleta, la creación de bicisendas, entre otras cuestiones. En ese sentido, buscamos la manera de facilitar su uso; se trata de un nuevo vehículo que se incorpora a la vía urbana. La comisión, de la que forman parte Daniela Serrano y Agustina Arancibia Rodríguez, mantuvo una reunión con referentes del área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, con la idea de trabajar iniciativas”, sostuvo Paulina Calderón, presidenta del Concejo Deliberante.

Subrayó que cualquier inquietud es bienvenida. Por ahora, indagan sobre las resoluciones que poseen otras ciudades del país e investigan la materia. La concejala firmó que la idea no es regular el uso, como el de una motocicleta, sino establecer cuestiones como la circulación en los cascos céntricos o la posible concreción de ciclovías para su tránsito, por ejemplo.

“Vemos que la tendencia crece y que requiere de medidas de seguridad. Tenemos expedientes de otros concejales, de años anteriores, con diversas propuestas que tenemos que hablar; hay ciudades que tienen referencias hasta del uso de rollers. Existe una disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que establece parámetros como el uso del casco, la prohibición del manejo en menores de 16 años, etc. Eso ya marca un punto de partida. No buscamos complicar la circulación, sino facilitarla”, aseveró.

Julián Gil Montiveros, un joven de 22 años que vive en la zona centro, indicó que se moviliza en monopatín desde septiembre de 2021 y la principal motivación que analizó fueron los costos, que difieren abruptamente del transporte público. Usa un modelo Philips S90, que cuenta con una autonomía de 25 kilómetros. Recorre por día entre 10 y 15 kilómetros.

“Si bien con una bicicleta puedo abaratar costos, el monopatín tiene la ventaja de transportarse sin ninguna exigencia física, un ítem muy importante, ya que muchos lo utilizan para ir a trabajar, estudiar, o cualquier evento social que exija cierta prolijidad”, puntualizó.

Destacó que entre otros beneficios, la agilidad es el más notorio. En ocasiones se cruza con los colectivos que debería tomar para cumplir con sus obligaciones y en el trayecto advierte que llega antes que los micros. En su trabajo, pliega el monopatín y lo deja detrás de su escritorio; ocupa muy poco espacio.

“Considero de suma importancia incorporar ciclovías. Si bien el monopatín no alcanza altas velocidades, es un vehículo que te deja expuesto físicamente. Desde que lo uso nunca tuve inconvenientes, pero me he encontrado en situaciones tensas, donde he sentido que mi integridad se pone en juego por culpa de conductores irresponsables”, manifestó.

Insultos, acoso, burla

Jorge Perin, otro usuario de la ciudad, comentó que adquirió hace dos meses un monopatín, motivado por la crisis que hay en el sector de los taxis, donde se generan esperas de hasta 30 minutos. Pagó su vehículo a $115 mil. Hace todo tipo de recorridos con un cálculo estimado de 1.500 kilómetros en 60 días. Expuso que es muy portable y que se puede llevar en colectivo o colocar en un baúl; incluso vienen bolsos para transportarlos.

Además remarcó que el cuidado del medio ambiente es uno de los grandes beneficios. También recordó que las aseguradoras tienen servicios para este tipo de movilidad, a bajo costo.

Más allá de las cuestiones positivas, señaló algunas complicaciones: “La principal cuestión se da por la dificultad del pueblo puntano para adaptarse a estos nuevos medios. El acoso callejero y los insultos son algo cotidiano. En mi caso, llegó a lo físico cuando un taxista me embistió, solo para su disfrute, y luego huyó. Hay una lucha constante en la que los usuarios nos vemos inmersos, donde hay falta de respeto al momento de cruzar intersecciones en las que se tiene prioridad. En los encierros, siguen las burlas y gritos de peatones”.

Llegó para quedarse

El titular de la Asociación para la disminución de Siniestros Viales (Adisvi), Axel Dell’olio, refirió que el monopatín llegó para quedarse, sobre todo por sus características: es un vehículo que gana espacio, es ágil, ecológico y muy práctico.

El especialista, quien participó en discusiones de estos temas en la Ciudad de Buenos Aires, subrayó que si bien hay una especie de vacío legal sobre su uso, hay un buen “paraguas”, que facilita la regulación en jurisdicciones como los municipios, por ejemplo.

“Hay que equipararlo a una bicicleta. Se tiene que usar en ciclovía y si esta es inexistente, debe circular a la derecha. Hay que establecer requisitos mínimos; las luces son innegociables, todos vienen con luces rojas atrás y una blanca adelante. Se puede exigir el uso de casco de bicicleta o moto y se tendría que limitar la velocidad a 25 km/h. Si bien la Agencia Nacional de Seguridad Vial estableció en una disposición que la velocidad máxima del monopatín es de 30 km/h, es un exceso, porque se trata de un vehículo inestable, no todos tienen freno a disco en ambas ruedas y el sistema de frenos en sí es complicado”, advirtió.

“La micromovilidad es lo que se viene. Cualquier cosa que se enchufa para su carga de energía es la nueva forma de movilidad. En Europa dicen, filosóficamente, que hay que cambiar ruedas por zapatos. Hay que reducir la contaminación, las velocidades. Vamos hacia un punto en el que se debe empezar a jugar con calles angostas, donde el vehículo convencional tenga cierta dificultad e invite a las personas a moverse mediante el transporte público o elementos de multimovilidad, como el monopatín, que se puede plegar. Debemos preparar el entorno, hacer ciclovías”, agregó.

Redacción