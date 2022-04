Tres puntanos se preparan para el Sudamericano de Patín

Tres patinadores de San Luis se preparan para un acontecimiento histórico: representar a la provincia en Patín Carrera en los 1º Juegos Sudamericanos de Deportes Sobre Ruedas, que se realizarán en San Juan del 27 de mayo al 12 de junio.

Isabela Aguilera (7 años), Joaquín Knuttsen (9) y Ailín Flores (10) serán los primeros en decir presente en esta disciplina en la que San Luis no tuvo deportistas federados compitiendo a este nivel.

Los pequeños pertenecen a la escuela de patín de velocidad de los profesores Andrés Chávez y Juan José Amieva, que comenzó a trabajar hace 1 año, entrenan en el estacionamiento del Centro Cultural José La Vía, en la exestación de trenes, y cuenta con unos 45 alumnos.

"En esta primera competencia el único objetivo es que los chicos tomen experiencia, no pensamos en resultados. Es la primera vez, así que van a conocer un patinódromo, van a conocer las presiones de la competencia, vamos a poder enseñarles sobre cambios de ruedas, que es algo que no podemos explicar acá, no lo podemos hacer y principalmente queremos que nos sirva, porque el segundo paso será participar de las ligas nacionales de velocidad", explicó Andrés Chávez.

El debut será bien grande, ya que la competencia a la que asistirán nuclea a ocho deportes (hockey sobre patines, hockey en línea, patín carrera, patinaje artístico, skateboarding, roller freestyle, inline freestyle y downhill), en sus dos ramas y en varias categorías.

El evento estaba planeado para realizarse en 2021, pero por la situación sanitaria debido a la pandemia de coronavirus fue retrasándose hasta llegar a la fecha definitiva en la que primero competirán escuelas, en la que estarán los puntanos, y luego selecciones nacionales.

Para familiarizarnos con la competencia en la que participarán los chicos de San Luis, hay que decir que es casi idéntica a las competencias de atletismo de pista, que consisten en recorrer determinada distancia en el menor tiempo posible. Ailín, Joaquín e Isabela estarán presentes en varios días consecutivos en diferentes pruebas.

A lo Di María. Los tres velocistas dibujan el corazón con las manos. Foto: Marianela Sánchez.

"Será un incentivo para todos en la escuela, ya que pronto se vendrá un encuentro nacional de escuelas donde participará un número mayor de alumnos que de a poco se van insertando al sistema federado y organizado del deporte. Entonces muchos empiezan a ver que se puede, que era algo que en principio parecía lejano y eso ya es un paso importantísimo para el patinaje de velocidad en San Luis", cerró el profesor.

Isabela no tiene temores para acelerar en rollers y mucho menos para enfrentar una entrevista. "Practico el deporte desde hace 2 años y además de los días que vengo a entrenar también ando en patines en el patio de mi casa, aunque es pequeño, todo el tiempo".

Joaquín, es hijo de Ariel "El Colo" Knuttsen, un reconocido futbolista que compartió plantel con Diego Armando Maradona. Y aunque probó con el fútbol por herencia se inclinó por el patín, algo que empezó como un hobby hace 4 años y medio. "Empecé a andar en el Velódromo y después me sumé a la escuela. Estoy muy emocionado porque es la primera competencia para mí y tengo muchas ganas de vivirlo", contó Joaco.

Ailín tiene algo más de experiencia que sus compañeros. "Yo le pedí los patines a Papá Noel cuando era muy chica y no paraba de andar alrededor de la mesa, entonces mi mamá me inscribió en una escuela. Ya tuve la chance de competir en Rosario, Zárate y Junín", detalló la patinadora.