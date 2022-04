Más de 60 estudiantes del interior recibirán su computadora

El Ministerio de Ciencia y Tecnología retomó el miércoles la entrega de computadoras destinadas a alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de escuelas rurales. En dos días, 106 chicos del Departamento Ayacucho recibieron sus nuevos dispositivos, mientras que hoy las tendrán otros 61 estudiantes. “Estamos entregando las computadoras que habían quedado pendientes del año 2021, en total se completarán 2.900 entregas, que se suman a las 2.100 del año pasado, totalizando las 5.000 que el Estado provincial adquirió”, explicó la titular de la cartera de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos.

El miércoles, el equipo coordinado desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación llegó a la Escuela Nº 54 “Delfina Varela”, en el paraje San Roque, del Departamento Ayacucho, al norte de la Provincia, y a otras seis instituciones, completando 35 entregas. “Recibieron su computadora los alumnos de sexto grado. Estoy muy agradecida con el Gobernador y nos viene muy bien, son de mucha utilidad para cumplir las tareas de la escuela y también para su recreación”, expresó Beatriz Lanza, directora del establecimiento de San Roque.

Marianela, alumna de esa escuela, contó emocionada que le gusta mucho cantar. “Estoy muy contenta porque me dieron una computadora, me va a venir bien para grabar videos, cantar y un montón de cosas que me gustan”, sostuvo la niña.

Ayer, los equipos llegaron a siete escuelas, donde entregaron 71 aparatos. “Trabajamos siguiendo la máxima que indica que el bie-nestar se procura desde la periferia hacia el centro”, aseguró Bañuelos.

En concreto, entre el miércoles y ayer, 106 alumnos de quince localidades obtuvieron su primera computadora. El cronograma, que está sujeto a cambios por eventos climáticos, establece que hoy entregarán 61 dispositivos en siete escuelas más. “Las asignaciones las realiza el Ministerio de Educación de la Provincia y equipos de la Autopista de la Información las llevan a sus escuelas”, detalló Bañuelos.

Para la próxima semana está previsto que los técnicos de la Autopista de la Información lleguen a 34 escuelas con 239 computadoras y así completarán, en menos de ocho días, más de 400 entregas. “Es una tarea que lleva tiempo e inversión por parte del Estado, no solo en la adquisición de los artefactos, sino también en el diseño de toda la logística para que lleguen en condiciones a los lugares donde los beneficiarios las usarán”, indicó la ministra.

El Estado motoriza todos sus recursos para garantizar un derecho establecido en la Constitución Provincial: la inclusión digital. “No se trata solo del acceso a internet, también se trata de acercar herramientas y recursos para que los pobladores del interior puedan acceder, situación que se torna dificultosa sin la presencia territorial del Estado”, dijo Bañuelos.

MM