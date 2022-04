El Municipio de Fortuna apuesta al progreso con más viviendas

Una de las premisas más relevantes de la Municipalidad de Fortuna es que apuesta al crecimiento de la localidad con la construcción, por gestión municipal, de viviendas sociales que son entregadas a los beneficiarios que más las necesitan y no deben pagar nada. Hasta la fecha edificaron diez y hay otras dos que están en plena ejecución.

La Comuna también instaló, durante los últimos dos años, el alumbrado público en el ingreso a la localidad y actualmente realiza el ensanchamiento de la avenida Belgrano, entre otras obras para la población del sureño Departamento Gobernador Dupuy.

En campaña dije que iba a trabajar por y para Fortuna; lo voy a seguir haciendo el año y medio que me queda de gestión". Diego "Fito" Lucero, intendente de Fortuna.

El intendente Diego "Fito" Lucero está al frente de la Municipalidad desde diciembre de 2019. "Nos costó mucho comenzar porque nos encontramos con un Municipio bastante desorganizado y sin ninguna información. Pudimos armar un buen equipo para empezar a trabajar y mejorar el pueblo. Cuando inicié mi administración dije que iba a trabajar por y para Fortuna; lo estoy realizando y lo voy a seguir haciendo el año y medio que me queda de gestión", destacó.

Una de las primeras obras que realizó fue la Sala Velatoria Municipal, que la localidad no tenía, con fondos propios, de los que invirtieron cuatro millones de pesos. "Era necesaria. La comenzamos en julio del año pasado con mano de obra del Plan de Inclusión Social y la terminamos en diciembre", detalló.

También en 2021 comenzaron con la construcción de viviendas sociales dirigidas a familias con escasos recursos o que estuvieran alquilando. Los beneficiarios son seleccionados por el propio jefe comunal, y las unidades son edificadas en terrenos que tiene la Municipalidad por distintos sectores de la localidad. "Son casas que tienen dos amplias habitaciones, baño, cocina con termotanque, alacena y bajo mesada, y comedor. El tiempo de duración para hacerlas como máximo son dos meses, si todo anda bien y el clima acompaña", describió.

Manifestó que la Intendencia administra el dinero que le envía el gobierno provincial, y la finalidad es destinarlo a la población mediante obras. "En campaña prometimos trabajar por el pueblo; había muchas necesidades, que las estamos cubriendo y otras que todavía no. Las viviendas eran una enorme necesidad, las construimos con una importante suma de dinero y mano de obra local", señaló.

Las casas se ejecutan por gestión municipal. "Es una grata sorpresa para los beneficiarios, cuando están listas les decimos que una de ellas es para ellos. El Municipio se las regala y no se les cobra ninguna cuota", resaltó.

Además, la Comuna ayuda a familias numerosas que tengan viviendas propias y que necesitan construir una habitación más, un comedor o refaccionar el baño, por ejemplo. "En mi gestión ya asistimos a veinte familias a las que les hacía falta ampliar algún ambiente de su casa", dijo.

Mejor pavimento y más luces

Obra. Actualmente están ejecutando el ensanchamiento de la avenida Belgrano.

Con los fondos que le debía la Nación a la Provincia, y que el Estado puntano le traspasó al Municipio el año pasado, realizaron el alumbrado público del nuevo acceso a la localidad, con la instalación de cuarenta columnas con tecnología led. "El recorrido del ingreso tiene 1.400 metros; antes había una luminaria cada 300 metros y en el trayecto total había 12", recordó el intendente.

Otra obra que se ejecuta actualmente es el ensanchamiento de la avenida Belgrano, que consiste en rellenar con hormigón desde donde finaliza el asfalto hasta el cordón cuneta, que es de tierra, y son unos mil metros lineales de ambos lados. "Hay sectores que deben cubrirse con dos metros y otros con tres, y en sesenta días las tareas estarán finalizadas", señaló.

Los trabajos son ejecutados con fondos de la Provincia. "El Municipio se presentó como empresa constructora y ganamos la licitación. Nuestro objetivo es darle trabajo a la gente de la localidad".

También realizan actualmente el bacheo en la misma avenida, con fondos y trabajadores municipales. "El pueblo tiene pavimentado un veinte por ciento de las calles, pero hay cuatro que fueron muy mal hechas con asfalto en anteriores gestiones, y se perdieron porque nadie controló la obra", explicó Lucero.

Deporte

El jefe comunal señaló que las gestiones anteriores no le daban importancia al deporte en la localidad. "Apoyamos al club Defensores de Fortuna con el armado de distintas categorías de fútbol infantil, desde los 3 a los 12 años, Reserva y Primera División, fútbol femenino y vóley femenino y masculino Sub 14 y Sub 16".

En hockey femenino, el equipo del club participó el año pasado en la Copa de Colegios, Escuelas y Clubes (CEC) de la Liga de San Luis, donde la formación obtuvo el segundo puesto.

