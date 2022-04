La semana de la "Vacunación en las Américas" llegó a los CAPS

El sábado inició la "Vacunación en las Américas" en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad. Es una campaña propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que ya lleva veinte años de vigencia. La misma se extenderá hasta el 30 de abril y tiene como objetivo que toda la ciudadanía tenga el calendario al día, para así prevenir y protegerse de enfermedades.

"En realidad no son jornadas distintas a las que hacemos comúnmente, pero en esta oportunidad buscamos hacer hincapié en todo lo que es vacunación de todas las edades, porque en estos años de pandemia muchas personas se han atrasado y les falta colocarse dosis", explicó Cristina Rodríguez, una de las enfermeras del CAPS del barrio San José.

Para las vacunaciones no se requiere turno previo. Son a demanda y por orden de llegada.

El lunes, en el primer día hábil de la semana, el centro tuvo la visita de la ministra de Salud de la provincia, Rosa Dávila, y de la jefa de Atención Primaria de la Salud (APS), María de los Ángeles Massa Alcántara. "Estamos acompañando a este barrio tan querido en esta campaña. Tratamos de establecer un recordatorio que tiene que ver con el cuadro obligatorio, no solo con los chicos, sino en todas las edades. Las vacunas están muy presentes en la gente por lo de la COVID-19 y seguimos inoculando para ese virus, pero también volvemos a recordar la importancia de tener toda la protección para evitar enfermedades, internaciones y hasta la muerte", detalló la titular de la cartera de Salud.

En las actividades participan varias áreas, como la farmacia, el inyectatorio y radiología. "Primero hicimos el control sano para los niños e incorporamos estos controles. Incluso la doctora brindó una charla informativa a los presentes", sostuvo Norma Vilche, otra de las trabajadoras del servicio de enfermería del lugar. Asimismo, destacó que en Argentina las vacunas son gratuitas y que es uno de los pocos países que tienen un calendario tan completo.

"A los doce días de nacido se coloca la primera dosis y desde ahí hasta que muramos siempre hay alguna para colocarse. Estas pueden prevenir la tos convulsa, el sarampión y la poliomielitis, entre otras afecciones que son realmente riesgosas", agregó Rodríguez.

Las profesionales también recordaron que para acercarse al CAPS no se requiere de un turno previo. "A la mañana temprano nos dedicamos a hacer el control sano de los niños, entonces les pedimos a los vecinos que asistan después de las 9 para que no tengan que esperar mucho tiempo en la intemperie, ya que seguimos solicitando el distanciamiento social y no puede haber mucha gente en la sala de espera. Y la atención es a demanda y por orden de llegada", dijo Vilche.

Además, destacaron que colocan la antigripal. "En los bebés de 8 meses a dos años es obligatoria. También inoculamos a mayores de 65 años, a mujeres embarazadas y para los que tienen alguna enfermedad de base, que se consideran de riesgo, les pedimos un certificado médico", aclaró.

En otros espacios

El “Llorente Ruiz”, del barrio Santa Rita de Casia, vacuna fuera del dispensario. Ayer estuvieron en un reconocido supermercado y mañana estarán en el centro comercial del complejo habitacional, de 10 a 13.