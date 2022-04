San Luis, arriba de la media en participación del censo digital 2022

Según aseguró el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) Marco Lavagna, la provincia de San Luis está por arriba de la media nacional en participación de la modalidad digital del Censo 2022, que tendrá su fase presencial el próximo 18 de mayo. El economista detalló que unos 85 mil puntanos completaron el cuestionario de manera digital, por un equivalente de 34 mil viviendas. A nivel nacional, ya se registraron 2.600.000 hogares, con 6 millones de personas.

"Creemos que San Luis es una de las provincias que va por arriba de la media nacional y que esto va a ir acelerando. Con el Gobernador y su equipo veníamos hablando de cómo usar la conectividad que hay en la provincia para incentivar el censo digital, cosa de que vayamos teniendo los datos más rápido, que se puedan ir procesando y verificando", aseguró el director, quien mantuvo una apretada agenda de trabajo con la Dirección Provincial de Estadística y Censos y Alberto Rodríguez Saá.

"Hablamos del avance del censo digital, las estrategias en términos de comunicación para dar a conocer a la población que esta herramienta estaba disponible y cuestiones puntuales que se van a ir haciendo, principalmente enfocados al 18 de mayo", afirmó, y recordó que para el operativo provincial trabajarán unos 8 mil encuestadores.

Lavagna explicó que la modalidad virtual fue lanzada para el censo como una alternativa de participación y agilizar tiempos tanto de los censistas como de los encuestados. Al ingresar a la página oficial censo.gob.ar la persona puede completar la encuesta y recibirá un código, que será lo único que deberá presentar el 18 de mayo, cuando pase el encuestador. De no participar del Censo Digital, podrá responder presencialmente cuando pasen por su hogar. La opción virtual estará disponible hasta las 8 de la mañana de esa misma jornada, cuando empiezan las recorridas de los equipos.

"El único lugar donde se pueden completar los datos en forma digital es en censo.gob.ar. No hay otro sistema, no se mandan mensajes de texto, no se llama por teléfono, no se mandan mails pidiendo información. Es muy importante que donde se carguen los datos, sea en el sitio oficial", remarcó el funcionario, quien dijo que también existen "puntos digitales" dispuestos por gobiernos provinciales y municipales para ayudar a completar la encuesta.

Con 12 de años de diferencia con el último censo nacional, las preguntas se adaptaron a los tiempos que corren. Lavagna enumeró que se agregaron consultas referidas a la identidad de género, el reconocimiento de pueblos originarios y se modificó la pregunta sobre discapacidad a la palabra "dificultades o limitaciones". El director indicó sobre este último punto que a partir de la información obtenida, realizarán próximamente una encuesta en profundidad con la Agencia Nacional de Discapacidad.

Por otro lado aclaró que las familias que compartan un mismo "código de vivienda", podrán completar la encuesta como hogares individuales y que en el caso de que la casa esté en una calle sin nombre (situación que se repite en la capital) podrán indicarlo en un mapa del sitio web, en la pestaña "Manual".

"Los censos tienen dos resultados importantes. Primero el cultural, el censo es el momento que te permite volver a identificar o reconocer quiénes somos, nuestras diferencias culturales, étnicas. Segundo, te da información absolutamente esencial para diagramar hacia dónde queremos ir como país", concluyó Lavagna.

Redacción / NTV