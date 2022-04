Marlene Ayala reeditará su libro "Family Game"

Como una crítica a la representación de las familias heteropatriarcales y perfectas, impuestas en su mayoría por los medios de comunicación, Marlene Ayala lanzó en 2016, y luego de varios años de masticar las ideas, su libro "Family Game", compuesto por poemas que retratan el lado b de las dinámicas familiares. En sus prosas, Marlene habla de problemáticas como el abuso sexual, la violencia doméstica y entre pares, y cómo esto afecta a las adolescencias en su desarrollo. Todo en un lenguaje coloquial y de barrio. Luego de vender durante 2017 y 2019 más de 300 copias, la editorial puntana Perniciosa Ediciones hará una nueva reedición que se lanzará los próximos días

En su libro, Marlene sigue un poco la visión del escritor Fabián Casas cuando recita: “Todo lo que se pudre forma una familia”. En esa frase demuestra las imperfecciones que el núcleo primario social tiene respecto de la representación banal mediática. “Es algo que nos interpela a todos”, sostuvo la poetisa.

“El poemario es un recopilado de algunas vivencias personales y otras de mis compañeras y compañeros de clase, en el secundario. Es un libro que tiene un trabajo de muchos años, que empieza en mis últimos años de escuela y a partir de ahí comienzo a escribir historias que me fueron marcando. Algunas también son de amigos, conocidos o incluso de noticias de los diarios y la televisión. Me inquietaba la idea, porque siempre notaba que en las publicidades y en las revistas salían las fotos de las familias ‘perfectas’ y después, cuando personas conocidas me contaban sus historias, veía todo este otro lado de las familias, un lado b”, expresó.

Esta visión de la autora tiene mucho que ver con sus influencias y las lecturas de los poetas malditos, como Arthur Rimbaud y Charles Baudelaire. El estilo de escritura, coloquial, remite a la poesía de la Generación Beat, la de los años 90, y de las y los poetas norteamericanos, sobre todo de Sylvia Plath. “Me gusta en esa coloquialidad trabajar en el lenguaje, para crear cosas bellas, pero a la vez sin dejar de ser crudos, ni de retratar la realidad”, dijo.

“También tiene mucho que ver con la música que escuchaba —contó—, me gustaba cómo me llegaban esas canciones, y por otro lado, las lecturas. En la adolescencia estaba inclinada a la cultura dark y leía mucha poesía en un blog que se llama El Espejo Gótico, ahí conocí a los poetas malditos y eso tuvo bastante influencia en mí, porque son temáticas oscuras, como esos lados b de la vida, de la ciudad, como Baudelaire que retrata la parte marginal de Francia”.

Además, de lanzar la reedición de "Family Game", tiene planeado concluir dos poemarios más "Crybaby", que estuvo en redes por un tiempo para poder recibir un feedback de sus amistades, y otro que recopiló en una edición Fanzine, de unos cuantos poemas, que se llama “Pensá mejor, sé mejor, viví mejor”; este último habla sobre el discurso new age de bienestar emocional y espiritual y lo trabaja como una crítica frente a la realidad.

MM