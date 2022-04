En San Luis, una correcaminata visibilizó a las personas con autismo

La imagen fue tan cálida como el sol de las cinco de la tarde que acompañaba a los caminantes. Un niño buscaba un globo azul, que se le había volado por el viento, mientras unos payamédicos (aquel grupo de jóvenes voluntarios con delantales y pelucas) alentaban a los participantes que corrían frente al pelotón. Fueron unas 400 personas que pasaron por avenida Illia, a metros del Centro Cultural "José La Vía". Fue con una correcaminata céntrica que visibilizaron a las personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), en el día internacional.

Ada Ortega, quien preside la Asociación Autismo San Luis, explicó que no querían interferir con los festejos del 40 aniversario de la gesta de Malvinas, por lo que demoraron un día la conmemoración, que es el 2 de abril. "Nosotros vivimos el autismo todos los días, para nosotros es a diario, un día no nos modifica", remarcó minutos antes de las 17, cuando empezó oficialmente la correcaminata.

Ortega recordó que recibieron el apoyo de la Municipalidad de San Luis, que cedió el centro cultural como punto de partida, estación de refrigerio y para la presentación de artistas y actividades posteriores a la caminata. Pero también contaron con las adhesiones de la Cámara de Comercio, la Asociación de Comerciantes Independientes, el Inadi, Dosep, el área de Deporte Adaptado de la Provincia, los centros de día, como VITA, y el grupo Rollers San Luis.

"El autismo no es una enfermedad, es una condición de vida, se nace así, no se contagia", remarcó Ortega, madre de un niño de 12 años. El gobierno nacional, en su apartado sobre la ley referida a la condición, la define como "un trastorno que afecta la habilidad para interactuar y comunicarse socialmente, una afección del neurodesarrollo que presenta alteraciones en la comunicación y en las interacciones sociales, junto a otras características, como comportamientos repetitivos, restringidos y estereotipados".

Esto, explicó Ortega, les genera hipo o hipersensibilidad sensorial ante sonidos o luces fuertes, entre otros comportamientos. Otras características que enumeraba un banner de la asociación incluyen apego inusual a objetos, falta de contacto visual, movimientos repetitivos del cuerpo y dificultad para relacionarse con las personas, solo por nombrar algunas.

La madre, quien milita hace años por los derechos de su hijo y otras familias en su situación, no olvidó reclamar por las múltiples ordenanzas que si bien fueron aprobadas, aún no son reglamentadas y que conciernen al autismo. Entre ellas, la ordenanza de "hora silenciosa" para que los comercios no emitan sonidos o luces fuertes y permitan la visita de personas en el espectro, una plaza adaptada y la colocación de pictogramas en la ciudad para la interpretación de las personas con la condición.

Lo mismo ocurre con una ley nacional que establece la cobertura médica, que contempla otras cuestiones como la detección precoz y la inclusión laboral de adultos autistas. "No pedimos todo ya, pero pedimos que sea más ágil, mi hijo tiene 12 años y nunca ha ido a una plaza adaptada", puso de ejemplo.

"La sociedad tiene preconceptos, prejuicios. No todos somos iguales, muy por el contrario, todos somos diferentes y esto suma. En la variabilidad es donde nos encontramos todos y nos fortalecemos", reflexionó la secretaria de Autismo San Luis, Ivana López Contreras, cuya pareja e hijo están dentro del espectro.

Algunos eligieron correr y en pocos minutos ya habían hecho el trayecto de ida y vuelta de plaza Pringles al centro cultural, por avenida Illia. Otros, en cambio, prefirieron ir caminando, acompañados por sus mascotas o en silla de ruedas. El clima era inmejorable, un sol de otoño que contrastaba con el viento fresco. Muchos llevaban globos azules, color que identifica la condición.

Caminaban orgullosos, acompañados, rompían con la tranquilidad del domingo puntano.

