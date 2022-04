Chocan el "Juve" y el "Verde" y paralizan a toda la ciudad

Llegó uno de los días más esperados por los y las hinchas de Juventud Unida Universitario y el Club Sportivo Estudiantes, pero también por la inmensa masa de hinchas del fútbol de toda la provincia. Esta tarde desde las 16:45 en el "Mario Sebastián Diez", los equipos puntanos jugarán el primero de los dos partidos oficiales que les depara el Torneo Federal A 2022.

Solo se pueden comprar en las boleterías del estadio y cuestan: $700 popular, $1.000 platea este, $1.200 platea oeste y $300 damas, niños y jubilados.

El encuentro es válido por la segunda fecha de la Zona A, en el amanecer de la competencia. Será dirigido por José Luis Díaz, de Villa Mercedes, quien estará acompañado por Juan Ignacio Flores Roig, de Tilisarao, y Federico Hernán Ojeda, de Villa Mercedes. El cuarto árbitro será Matías Noguera, de San Luis.

Actores principales. Los planteles de ambos equipos posaron para las cámaras en la previa del encuentro. Será el primer clásico para la gran mayoría. Fotos: Prensa ULP.

Es imposible saber cuál es el mejor momento para jugar un clásico, pero tocó que sea con ambos equipos en formación, con planteles recientemente ensamblados y con un funcionamiento que todavía no termina de aparecer.

En la previa del torneo, Alexis Matteo, el entrenador del equipo local, dijo: "Quizá si me pongo a pensar si me conviene jugar en este momento frente a Estudiantes diría que sí. Es un equipo que aún no se conoce de la mejor manera y tiene grandes jugadores que con seguridad serán más peligrosos con el correr de los partidos".

Por su parte, Héctor Arzubialde, el entrenador visitante, prefirió guardarse su pensamiento antes de enfrentar a Liniers de Bahía Blanca, pero una vez finalizado ese partido y ante la pregunta de qué vio de los equipos puntanos de cara al clásico, dejó una frase corta, cautelosa, pero acertada: "Siento que cualquiera le puede ganar a cualquiera en este torneo".

Cabe destacar que los dos equipos vienen de conseguir magros empates en su presentación. Juventud se trajo un punto de su visita a Camioneros, en Buenos Aires, con el que igualó 0 a 0, mientras que Estudiantes en su cancha empató 1 a 1 con el recién ascendido Liniers de Bahía Blanca, en un partido que pudo ganar, pero al que le faltó poder de ataque.

Ambos entrenadores no sufrieron bajas en la semana y tampoco en los partidos disputados en la primera fecha, por lo que se presume que podrían apostar por formaciones similares a las que usaron en el debut.

Será un juego importante para el historial, ya que hasta el momento se enfrentaron en 20 ocasiones de manera oficial, con 7 triunfos para Estudiantes, 6 para Juventud y 6 empates.