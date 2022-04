Dadone: "A mi edad, hacer lo que hice no es poca cosa"

A sus 60 años, Luis Dadone se dio el lujo de participar y completar una de las pruebas atléticas más exigentes y a su vez más lindas del mundo: la Maratón de París. El villamercedino fue uno de los casi 52 mil competidores que acompañaron el pasado domingo la 45ª edición en la capital francesa, con punto de partida en los Campos Elíseos y llegada en la avenida Foch, a metros del Arco del Triunfo. "No fui a buscar una marca, sino a llegar. Siento que con llegar ya ganás. Además, a mi edad, hacer lo que hice no es poca cosa", aseveró Luis, feliz por haber alcanzado el objetivo y finalizar una nueva experiencia internacional.

Por su paisaje, color e historia, la Maratón de París es una de las citas deportivas más conocidas y longevas del mundo. Una competencia que si bien está fuera de las consideradas grandes (Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York y Tokio), es sumamente atractiva y elegida año tras año por miles de corredores.

En el Arco del Triunfo. Completó los 42K llevando la casaca "albiceleste". Foto: Luis Dadone.

"Yo la iba a correr en 2020, pero con eso de la pandemia la tuve que postergar para el 2022. Realmente es muy linda, fantástica. Recorrés los lugares más emblemáticos de París. Estoy feliz de haber participado, llevando además la camiseta argentina que te da un plus extra, porque la gente te identifica y alienta todo el tiempo. Fue muy lindo", recordó Luis, uno de los miles de afortunados que durante la prueba pudo apreciar la Plaza de la Concordia, el Palacio Garnier, el Museo del Louvre, La Bastilla y la Torre Eiffel.

Es una prueba hermosa. La idea de los franceses es meterla dentro de las grandes maratones. Por eso se esfuerzan tanto en lo organizativo. Luis Dadone

"Los primeros en partir fueron los elite. Después van largando en tandas, agrupados por las marcas de cada uno. En mi caso me inscribí en más de cuatro horas y salimos en tandas de 300 o 400 atletas, por diferentes carriles cada 2 minutos", agregó el villamercedino, quien completó los 42K con un tiempo cercano a las 5 horas.

Dadone estuvo toda su vida vinculado al deporte, pero fue cuando tenía 34 años cuando despertó su pasión por el running. "Fue por una cuestión de estrés. Comencé a correr y me empezó a gustar. Me hizo bien a la salud y nunca lo dejé. Después empecé a participar en carreras cortas, lo fui disfrutando y sentí que me apasionaba; hasta el día de hoy lo hace".

Para llegar de buena manera a la cita parisina, Luis, entrenado por Carlos Catuogno, llevó a cabo una minuciosa preparación que empezó a tomar rigurosidad a partir de diciembre. El atleta fue aumentando de a poco las cargas, en una rutina de cinco días semanales hasta poco antes del viaje.

Para el año que viene el objetivo es hacer otra maratón afuera. Participar de la de Nueva York, que se corre en noviembre. Luis Dadone

Tras su presencia en París, Dadone se trasladó hacia Inglaterra. Allí disfruta una gira turística que continuará por Gales, Irlanda y Escocia. Luego será el momento de regresar al país y comenzar a planificar una prueba que le pondrá el moño rojo a un gran 2022: los 21K de Buenos Aires, que se disputarán en agosto.

"Los 21K de Buenos Aires están entre los mejores del mundo. Es convocante y muy linda. Y para el año que viene el objetivo es hacer otra maratón afuera. Participar de la de Nueva York, que se realiza en noviembre", cerró el villamercedino, quien en 2019 corrió en Italia la Maratón de Roma.