Autoahorro: aseguran que las empresas no cumplen los fallos

Los damnificados por el aumento de cuotas de los planes de autoahorro empiezan el 2022 sin soluciones al daño económico que les ocasionó haber adquirido un medio de transporte particular, supuestamente, a costo accesible. La abogada con estudio en la ciudad de San Luis Victoria Villegas marcó que un nuevo problema surgió para las 15 personas a las que representa de forma particular. Si bien la Justicia responde favorablemente en primera y hasta en segunda instancia para que se establezca un diferimiento del 30% en las cuotas, a la hora de la práctica las concesionarias no cumplen y dilatan lo estipulado.

"Nosotros fuimos notificando estas medidas cautelares a las empresas, que tenían quince días para proceder a la refacturación, pero la mayoría de las compañías decían que no podían refacturar porque los sistemas contables no podían, daban excusas improcedentes. Nadie puede rehusarse a una orden de un juez, porque si no se está cometiendo un delito", detalló Villegas, sobre una situación que, entiende, comenzó a evidenciarse en el último año.

"Tampoco agregaron ningún tipo de prueba. Quedó de alguna forma trabado el expediente, ellos apelaron a la medida cautelar y recién ahora, hace un mes, tuvimos un nuevo fallo de la cámara que confirmó una medida cautelar", dijo sobre uno de los casos que lleva adelante.

"Si a una persona ante la Justicia se le hace el embargo de un bien, de su casa, eso es una orden judicial, no se le puede decir al oficial de Justicia que no lo pueden o no lo quieren cumplir. Estas empresas pareciera que sí, esto es lo que genera una situación de desigualdad, en el que parecen no tener consecuencias legales o económicas. Los jueces han escondido la mano al no obligarlos", apuntó y agregó que solicitarán puntualmente que se apliquen los astreintes, una figura del Código Civil que establece una multa económica diaria a quienes incumplan una orden judicial.

Al no definir el nuevo valor de las cuotas, los clientes de Villegas no pueden pagarlas. "Es una especie de círculo vicioso donde la empresa no dice cuánto hay que pagar, porque dicen que no pueden hacer la cuenta, y nosotros decimos si no me dicen cuánto tengo que pagar no pago", detalló.

Villegas marcó que la mayoría de los casos que atienden se tramitan en el Juzgado Civil y Comercial N° 2, aunque también tiene damnificados en el resto de los Juzgados. Al endurecer su postura y pedir incluso que corra vista el fiscal para el fuero penal ya que se incurre en un delito por el incumplimiento de las cautelares, los jueces ordenaron una serie de audiencias conciliatorias entre los autoahorristas y las empresas.

"Nos han citado en algunos expedientes, tuvimos dos o tres audiencias y las empresas vuelven a decir lo mismo y en realidad ellos tienen todos los medios económicos para pagarle a alguien y que les haga la factura. No son 200 juicios, son 15. Tenemos cinco o seis con Volkswagen y cuatro con Peugeot", detalló.

Según explicó la abogada, las empresas al no cumplir con la cautelar también infringen el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece que los proveedores deben darle al consumidor información cierta, clara, precisa y detallada del producto, del contrato y de la compra. "En este caso de la factura es importantísimo, de inicio no lo cumplen y durante el juicio tampoco", aseguró.

Villegas adelantó que tendrán otra audiencia conciliatoria en mayo, donde insistirán por las multas económicas y el corrimiento de vista para que pase al fuero Penal. A su vez esperan avanzar en la cuestión de "fondo" ya que la medida cautelar es tan solo una herramienta temporaria al problema de los autoahorristas, explicó.

"Lo más importante es el pedido que hemos hecho de que se declaren nulas las cláusulas que consideramos son abusivas en este tipo de contratos y que son las que han producido toda esta situación. Que el juez vuelva a mirar ese contrato y se dé cuenta, que vea que la realidad actual influyó en el contrato, pero que solamente afecta al consumidor y no a la empresa, porque nunca pierde", detalló.

Subas arriba de la inflación

Damián Cabáñez, uno de los damnificados por los planes que forma parte de un grupo de autoconvocados a nivel provincial, detalló cómo viven hoy las continuas subas de las cuotas. Dijo que si se toma el ejemplo de un autoahorrista que accedió a un plan para un Volkswagen Voyage 2019, con un sueldo de 76 mil pesos, el valor móvil del vehículo pasó de $1.821.000 en marzo de 2021 a $3.129.150, lo que representa una actualización de un 71,83%, cuando la inflación anual fue de 50,3% y el incremento salarial del 41%.

Por otro lado, detalló que el amparo colectivo que presentaron en la provincia no tuvo avance alguno en más de un año. A nivel nacional, la Inspección General de Justicia (IGJ), extendió hasta el 30 de septiembre la opción de diferimiento de pago a suscriptores de planes de ahorro.

"Esa normativa interpreta que los aumentos surgidos en el año deben diferirse al final de los 84 meses, si sobrepasan la escala salarial. También establece que el secuestro de las unidades no se lleve a cabo, lo cual no se cumple porque siguen aconteciendo los secuestros de las unidades y los remates de las mismas", detalló Cabáñez.

"Cuando empezamos el reclamo éramos cinco mil damnificados. La mayoría de ellos han malvendido sus unidades, perdido sus capitales. Empezamos el reclamo con un aumento a partir del año 2018 y después tuvimos dos años casi pandémicos, donde todo empeoró", describió el damnificado. A esto se le suma que los afectados ahora tienen "una marca crediticia" por las deudas y algunos de ellos quedaron en el Veraz.