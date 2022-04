Jacinto Muñoz presenta "la serie del monte" en la casa del poeta

A veces, lo que se llama mala suerte puede convertirse en una oportunidad. Eso es algo que Jacinto Muñoz sabe muy bien. Cuando tenía 18 años sufrió una lesión en la rodilla que le impidió continuar en el mundo del básquet, y aunque en ese momento dolió mucho, comenzó una carrera en el arte que lo llevó a conocer gente muy diferente y a lugares que jamás hubiese imaginado. El escultor y pintor inauguró este viernes su obra “Serie del Monte” en la Casa del Poeta en la Villa de Merlo, disponible hasta el 29 de abril.

Diferentes personajes, algunos fantásticos, otros antropomorfos, se mezclan con cosas de la naturaleza. De eso se trata la "Serie del Monte" de Muñoz; son esculturas en cerámica y pinturas en acrílico, pero también hay unos pequeños dibujos que son bocetos que realiza antes de esculpir o pintar sus creaciones.

21 días estarán expuestas las obras en el museo merlino. Es la primera de Jacinto en la provincia.

La obra de Jacinto está mayormente inclinada a la escultura. Sus piezas suelen ser en formato pequeño en cerámica y en madera, pero también trabaja el metal en gran formato. “Eso es un proceso más complejo y muchas veces es por encargo, por el tamaño y los costos”, contó.

El artista lleva una vida entre los márgenes de San Luis y Córdoba, da clases en la Universidad Nacional de Los Comechingones, en la Licenciatura en Artes Visuales, pero también en Río Cuarto donde vive. De chico siempre le gustó dibujar y pintar, pero se dedicaba más al deporte. “Tras la lesión no pude volver a jugar. Entonces conocí a un pintor y le pedí que me enseñe a dibujar", recordó.

Los comienzos fueron con pintura y dibujo de paisajes. Estudió un año y después se anotó en la Escuela de Arte de su ciudad para una Tecnicatura en Arte. "Ahí me encontré con el modelado de la arcilla y la escultura, algo que me encantó”.

En su recorrido como aprendiz, trabajó con dos grandes artistas y maestros: Marino Santa María y Vilma Villaverde. “Con Santa María trabajé un año como colaborador en Buenos Aires; de él aprendí mucho sobre los procesos del arte público, que es lo que me gusta de la escultura. Después con Villaverde estuve unos 10 años; ella me enseñó muchísimo el oficio y la técnica de modelado de la cerámica, sobre todo de la figura”, contó.

“Nunca imaginé que me iba a dedicar de manera profesional a esto, que iba exponer y dar clases. El arte me ha llevado a viajar, algo que nunca me hubiese planteado. Siempre soy muy agradecido con lo que va pasando. Cada cosa que voy haciendo me gusta mucho y lo disfruto”, indicó.

A la exposición que inició este viernes, se suma otra en Córdoba que también es parte de la misma serie de trabajos. Además, en breve Jacinto participará en una trienal de arte latinoamericano que se realiza en Nueva York a través de la Cancillería, que se encargará de enviar las obras del escultor a Estados Unidos. Como si fuera poco, tiene dos invitaciones más: a un simposio en Corea y una residencia de cerámica en China. Solo le queda decidir a cuál de las tres asistir.

