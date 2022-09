Un romance que llegó a Nueva York

Un poema de Antonio Esteban Agüero exhibido en el patio de la casa cultural que lleva su nombre en la Villa de Merlo fue la inspiración de Jacinto Muñoz para crear “Romance del niño y el agua”, una pintura acrílica sobre tela que fue seleccionada, junto a 31 dibujos, para formar parte de la New York Latin American Triennial Edition 2022. La exposición se realiza en las salas del Consulado General de la República Argentina en la ciudad estadounidense y estará disponible hasta el último día de este mes.

La llegada de una obra relacionada con el mayor poeta puntano a Nueva York representa un reconocimiento muy fuerte a la cultura provincial y, en particular, a la notable poesía de Agüero.

Mientras continúa su viaje, ahora en tierras mexicanas donde realizará un mural en Cancún, Jacinto habló con etc para contar su paso por la Gran Manzana. “Fue una experiencia muy linda en varios aspectos. Por un lado, desde lo personal, exponer ahí es una gran alegría, poder mostrar mis trabajos de esa forma; y por otro, en lo profesional fue muy interesante escuchar las críticas de otros artistas que estaban allí".

El mural que estoy haciendo ahora tiene que ver con la identidad latinoamericana, con el gaucho y la pampa. Jacinto Muñoz

Como para darle una alegría más al viaje, los organizadores de la trienal estuvieron muy interesados en la obra basada en los versos del merlino y le preguntaron de qué se trataba, por qué había elegido ese tipo de imagen y a qué hacía referencia. "Hablamos sobre el poema, que también lo pusimos en una pared para que la gente lo pudiera leer”, contó.

Todos los comentarios que Muñoz recibió sobre su cuadro y sobre los versos que lo inspiraron fueron muy positivos, entre ellos, lo sorprendió el de una curadora neoyorquina que tuvo términos muy elogiosos.

Obviamente, la presencia de Jacinto en Nueva York le sirvió para hacer contacto y realizar vínculos con colegas y otros profesionales relacionados al arte. “Conocí a la gente del Museo del Barrio —ubicado en East Harlem, un barrio de Manhattan— que apuntan a exponer obras de artistas latinoamericanos que residen en su mayoría en Nueva York".

Esa agrupación convoca a diferentes instituciones de América Latina, entre ellas una que se llama Espacio Boricua que le da visibilidad a los artistas de esos países. "A esa organización le interesó mucho la obra del poeta en particular y también los dibujos que había llevado y quedamos para el próximo año ver de qué manera presentarles un libro de dibujos. Es algo en lo que me voy a poner a trabajar en lo que queda del año, no es sencillo, pero me gustó la propuesta”, expresó el artista.

Para lo que resta del año, Jacinto tiene pensado, además de comenzar a bosquejar el libro solicitado por la fundación, continuar con otras exposiciones. “En octubre estaré en la galería con la que trabajo The White Lodge de Córdoba y en la feria ArteBA”.